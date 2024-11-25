Проект LRT: в Астане полностью завершили строительство железобетонных конструкций

В Астане строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT завершено на 100%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

"В рамках работ выполнено возведение монолитного каркаса с несущими балками, железобетонных конструкций платформ, ригелей и других элементов. Для этого использовано 79 971 кубометров бетона марки В45 и 9,59 тыс. тонн арматуры. Линия LRT включает 18 станций с многоуровневыми залами и платформами, которые делятся на два типа: наземные (11 станций) и надземные (7 станций). Станции, расположенные на улицах Сыганак (две станции), Ш. Калдаякова (четыре станции) и в районе железнодорожного вокзала "Нұрлы жол" (одна станция), выделяются своим центральным расположением относительно дороги. Для безопасного доступа к станциям предусмотрены надземные переходы — по два перехода на каждую из семи станций, всего 14 переходов", - говорится в информации акимата Астаны.

В текущем году завершены фасадные работы на станции №101 (100% готовность), включающие монтаж металлических конструкций (497,51 тонны) и облицовку наружными панелями и витражами (4 765 м²). На станциях №109 и №112 выполнен монтаж металлических конструкций в объеме 1 210,22 тонны.

В 2025 году планируется полностью завершить строительство всех станций, включая монтаж фасадов, строительство надземных переходов, внутреннюю отделку, благоустройство прилегающих территорий.

Ранее было объявлено, что персонал начали набирать для работы LRT в Астане.