"Проект "Комфортная школа" — не разделение, а новый стандарт качества" —эксперт

Поддержка молодых талантов, новые подходы в обучении, строительство комфортных школ, материальная мотивация педагогов — именно эти ключевые элементы, должны стать основой для создания качественного образования в стране. Об этом в Послании народу Казахстана говорил и Глава государства, подчеркивая, что система образования должна быть гибкой, инновационной и идти в ногу с мировыми тенденциями, не отставая от вызовов времени.

Эксперт в сфере образования и педагог с многолетним стажем Наталья Юдина считает, что сейчас происходят важные изменения. И в первую очередь речь идет о цифровизации образовательной системы. Учителя используют интерактивные панели и образовательные платформы, которые делают уроки более интересными и доступными. Родители могут легко отслеживать успеваемость своих детей в онлайн-режиме, а учителям проще готовиться к урокам с помощью технологий. Но за всем этим стоит не только техника — в центре учебного процесса всегда находится педагог, передаёт BaigeNews.kz.

"Современные дети настолько продвинуты в технологиях, что учителя должны не только не отставать, но и опережать, предлагать новые подходы в обучении, чтобы ученикам было действительно интересно учиться", — подчеркивает Юдина.

Сегодня школьники живут в мире гаджетов и интернета, и задача педагога — направить этот интерес в конструктивное русло.

"Именно для этого в Казахстане запускаются инновационные проекты, такие как педагогические отряды. В некоторых школах они уже действуют, и их цель — сделать профессию учителя привлекательной для молодежи. Студенты могут пробовать свои силы в роли педагогов, проводить пробные уроки, взаимодействовать с опытными наставниками. Это уникальная возможность для тех, кто думает о карьере учителя. Так они могут ощутить реальную атмосферу школы и сделать осознанный выбор. Президент подчеркивает: "Мы должны привлекать в педагогические вузы самых способных и талантливых молодых людей. Это залог качественного образования". И такие проекты, как педагогические отряды, помогают раскрыть потенциал будущих педагогов.

Для того чтобы наша профессия стала еще более уважаемой, нужны не только образовательные реформы, но и поддержка инициатив самих педагогов. Одной из таких площадок стал конкурс "Мұғалім talks", где учителя делятся своим опытом, рассказывают о пути в профессию и вдохновляют молодых коллег. Конкурс помогает формировать высокий уровень доверия к профессии учителя, а главное — мотивирует других выбрать эту важную и благородную профессию. Это не просто возможность рассказать о себе, но и способ показать, что работа учителя — это не только уроки, но и воспитание, наставничество, творчество", — говорит Наталья Юдина.

Однако несмотря на активные изменения, одна из самых острых проблем — это кадровый голод, особенно по таким предметам, как математика, информатика, русский и английский языки.

"Да, дефицит специалистов есть. Но они не остаются без внимания: в стране действует система наставничества, которая помогает молодым учителям адаптироваться к работе, получить поддержку от более опытных коллег. Наставники помогают молодым учителям не только освоиться, но и влиться в школьный коллектив, справиться с трудностями, которые есть на начальном этапе.

Дополнительной мотивацией для педагогов служит система карьерного роста, которая была внедрена в стране. Учителя могут получить категорию педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь или педагог-мастер, что не только повышает их статус, но и сопровождается денежными надбавками. Эти меры помогают удерживать кадры в школах и повышать профессиональный уровень учителей.

Что касается содержания учебников, то эта тема всегда вызывает активные обсуждения среди родителей и педагогов. Вопрос требует особого подхода. Учебники разрабатываются профессионалами — учителями, профессорами, экспертами. Они учитывают развитие нашего общества и национальную специфику. Могу сказать, что учебные пособия должны отражать не только научные знания, но и культурные и исторические особенности страны. Это важно для формирования у детей национального самосознания и патриотизма.

Для тех, кто имеет свои предложения по содержанию учебников, открыты двери для сотрудничества. Если разработанные педагогами материалы пройдут экспертизу, они могут быть включены в школьную программу. Это открытый процесс, и каждый, кто хочет внести вклад, может это сделать", — объяснила эксперт.

Собеседник заострила внимание и на проекте "Комфортная школа", реализуемый в разных регионах Казахстана. Он призван стать образцом того, каким должно быть современное учебное заведение.

"Это не разделение на "комфортные" и обычные школы, как некоторые думают. Цель проекта — создать комфортные условия для всех учеников, будь то в городе или в селе. Кабинеты новой модификации, led-экраны, интерактивные панели — все это должно быть в каждой школе страны. Образовательный процесс должен стать не только эффективным, но и комфортным, чтобы ученики и учителя могли реализовывать свой потенциал", — поясняет Наталья Юдина.

Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил, что Казахстан должен ориентироваться на лучший международный опыт в образовании, чтобы соответствовать современным мировым стандартам.

"Я согласна с Президентом, что важность международных обменов для педагогов крайне важна. Недавно наши педагоги колледжей ездили во Францию, чтобы изучить новые методики преподавания. Это необходимо не только для профессионального роста, но и для понимания того, что можно улучшить в нашей системе. Такой обмен опытом помогает учителям сравнить свои подходы с международными и привносить лучшее в казахстанские школы.

Образование — это основа будущего страны, и его успех зависит от многих факторов: грамотной образовательной политики, внедрения инноваций, подготовки квалифицированных педагогов и их поддержки на всех этапах карьеры. Казахстан активно развивается в этом направлении, и реформы в системе образования нацелены на повышение качества обучения и подготовку детей к вызовам глобального мира. Профессия учителя становится все более престижной, а поддержка государства и общества помогает молодым педагогам реализовать себя. В конечном итоге, успех всей системы зависит от того, насколько мы сможем подготовить новое поколение к жизни в современном мире, и роль учителя в этом процессе является ключевой", — подытожила Юдина.