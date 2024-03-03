Проект "Клиника одного дня" для беременных стартует в семи регионах Казахстана

В семи регионах страны создадут центры пренатальной диагностики для беременных. Помощь будут оказывать по принципу "одного окна", передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в Минздраве РК, своевременная и точная диагностика врожденных пороков развития имеет большое значение как для здоровья женщины, так и будущего ребёнка.

"Беременные смогут здесь пройти пренатальный скрининг в течение одного дня по принципу "одного окна". Обследовать будут на современных аппаратах с высокой разрешающей способностью и диагностической эффективностью. По международным стандартам (FMF) Европейского фонда фетальной медицины сертифицированы около 200 врачей пренатальной ультразвуковой диагностики, обучены 20 врачей по медицинской генетике. Также впервые 50 пренатологов (генетики и УЗИсты) из 20 регионов Казахстана были направлены на обучение в клинику имени Отто в Санкт-Петербург для повышения квалификации, при поддержке фонда "Казахстан Халкына"", — отметили в ведомстве.

В пилотный проект вошли семь регионов страны: Астана, Алматы, Актобе, Шымкент, Караганда, Кызылординская, Туркестанская области, с учетом территориальности и уровня рождаемости.

Так, в Алматы, на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы при поддержке Акимата центр Перинатальной диагностики открыл двери для будущих мам.

По итогам проекта будет проведен анализ, дана оценка эффективности, далее планируется масштабировать данный проект во всех регионах страны.