Проект казахстанского учёного вошёл в шорт-лист конкурса World Summit Awards

Разработка учёного ЕНУ имени Гумилёва Нурзады Амангельды вошла в шорт-лист конкурса World Summit Awards 2023. Это единственный проект из Казахстана, отобранный международными экспертами престижной премии от ООН. Всего на конкурс инновационные изобретения представили жители более 180 стран, передаёт BaigeNews.kz.

Проект Нурзады Амангельды выбрали из 80 мировых инновационных изобретений в номинации Inclusion and emprowment.

Старший преподаватель кафедры технологии искусственного интеллекта факультета информационных технологий ЕНУ на всемирный конкурс от ООН представила интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка. Уникальный инклюзивный проект учёного основан на искусственном интеллекте и не требует дорогостоящих датчиков, уникальных камер и суперкомпьютеров. Система автоматического сурдоперевода казахского жестового языка позволит улучшить качество жизни людей с нарушениями слуха и речи.

Эксперт World Summit Awards в Казахстане Анатолий Кременчуцкий отметил, что шорт-лист включает в себя 136 проектов из 60 стран.

"В прошлом году у нас было восемь номинантов от Казахстана, но ввиду того, что была большая конкуренция, в шорт-лист World Summit Awards попал только один – разработка учёного ЕНУ. Промежуточный результат конкурса будет объявлен 8 февраля. Далее команды, попавшие в шорт-лист номинантов, поедут в Чили на глобальный конгресс. Каждому из номинантов будет предоставлена площадка порядка 400 человек из ООН, представителей других правительств, членов жюри. Команды будут презентовать свои проекты, после чего жюри выберет победителя", - рассказал Кременчуцкий.

Конкурс WSA проводится Организацией Объединённых Наций. Международные эксперты премии оценивают лучшие инновационные решения с глобальным значением.