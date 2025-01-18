По поручению премьер-министра эксперты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Особое внимание уделили разработке новых подходов к реформе бюджетно-налоговой политики. Задание экспертного совета провёл вице-премьер, Министр национальной экономики Серик Жумангарин.

В заседании Совета приняли участие министр финансов Мади Такиев, заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и более 20 экспертов, в числе которых – руководители крупных финансовых, инвестиционных, аналитических и консалтинговых организаций, Совета Ассоциации финансистов Казахстана, НПП "Атамекен".

Участники обсудили меры по повышению доходности бюджета. В частности, комплекс новых и уже предложенных в рамках разработки нового налогового кодекса мер.

Большинство участников согласились с предлагаемыми в новой редакции кодекса изменениями по исключению ряда действующих налоговых льгот, повышению ставки корпоративного подоходного налога (КПН) для банков и финансовых организаций, переносу сроков введения налогообложения вознаграждений по государственным ценным бумагам с 2030 года на 2026 год, пересмотру налогообложения игорного бизнеса. Эти меры призваны увеличить доходность поступлений в бюджет на более чем 1 трлн тенге.

Однако этих изменений недостаточно для покрытия существующего разрыва между расходами и доходами бюджета. Как было отмечено на совещании, ежегодная нагрузка на бюджет увеличивается, растут социальные расходы, в то время как на развитие реального сектора экономики приходится меньше 10% расходов бюджета. И без реформ в налогово-бюджетной сфере исправить ситуацию практически невозможно.

Участники встречи высказали свои мнения и предложения по выравниванию разбалансированности между денежно-кредитной и фискальной политиками и повышению эффективности системы налогообложения.

"2025 год для Казахстана будет непростым. Нам придется принимать давно назревшие реформы, которые откладывались в предыдущие годы. Это приведение цен в рыночное состояние, чтобы государство могло продолжать исполнять свои социальные обязательства. Нам нужно, к сожалению, сейчас принять ряд непопулярных реформ, чтобы выправить ситуацию с налогами, улучшить их администрирование, где-то возможно даже пересмотреть ставки. Самое главное, нам нужно это делать даже не для того, чтобы сохранить Нацфонд, а чтобы экономика продолжила быть рыночной. Новый налоговый кодекс, часть предложений в который мы сегодня обсуждали, скоро будет в общественном доступе. Призываю всех высказать свое мнение", — отметил председатель правления "КФ NAC Analytica" (NU) Расул Рысмамбетов.

"Сегодня мы говорили о новом Налоговом кодексе, который готовит Министерство национальной экономики Республики Казахстан. В ходе обсуждения основное внимание уделялось многочисленным предлагаемым изменениям. Рассматриваемый сейчас Налоговый кодекс, прежде всего, очень важен для будущего нашей страны. Конечно, есть много предложений, например, по улучшению налогового администрирования, повышению или снижению налоговых ставок и т. д. В этой связи нам нужны решения, которые будут способствовать улучшению будущего нашего народа. Вот в чем заключается важность таких встреч, как сегодня" — подчеркнул экономист Галымжан Айтказин.