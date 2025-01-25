Казахстанского продюсера, публициста и общественного деятеля Дану Орманбаеву объявили в международный розыск по делу о разжигании межнациональной розни, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию, которая ранее появилась в социальных сетях, подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

"Следственным управлением в отношении Орманбаевой по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей". Вместе с тем подозреваемая объявлена в международный розыск", — говорится в сообщении полиции.

Между тем, сама Дана Орманбаева, прокомментировала новость об объявлении в розыск на своей страничке в Instagram. Посетовав, что это произошло в день рождения её особенного сына, которому исполнилось 29 лет.