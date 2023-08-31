Продюсер Алуа Конарова, о жизни в Турции, маме и замужестве

В очередном выпуске проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известный музыкальный продюсер Алуа Конарова расскзала, как зарабатывала живя в Турции, поведала о том, почему отказалась от личной жизни, и кого из звезд шоу-бизнеса считает настоящими друзьями.