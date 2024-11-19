"Продвижение интересов" или почему болашаковцам хотят разрешить отработку за границей

Изменения грядут в правилах присуждения стипендии "Болашак". Одна из ключевых пока её не утверждённых норм – выпускники смогут отрабатывать требуемый срок в организациях, базирующихся за границей. В тени этой поправки осталось ещё несколько новшеств. Подробнее о них корреспонденту BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя правления Центра международных программу Арман Ашкин.

- Недавно стало известно, что в правилах программы "Болашак" ожидаются изменения. С какого месяца они вступят в силу и какие из них наиболее революционные?

- Проект постановления Правительства РК о внесении изменений в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" уже прошёл публичное обсуждение и в настоящее время отправлен в различные госорганы, которые вынесут свои экспертные заключения и согласования. После того, как все эти процедуры будут завершены, документ будет направлен на официальное опубликование.

Хотел бы выделить сразу четыре ключевых изменения в проекте Правил. Это, во-первых, обновлённый механизм конкурсного отбора, предполагающий трёхэтапный конкурсный отбор, где каждый этап имеет свой удельный вес. Претенденты, набравшие проходные баллы, допускаются к следующему этапу. Это позволит отсеивать менее подготовленных участников на раннем этапе, концентрируя ресурсы на квалифицированных и мотивированных претендентах и обеспечивая прозрачность процесса отбора.

Ёще один важный момент – внедрение программы Split PhD для ускоренной подготовки научных кадров и увеличения количества учёных. Суть её такова, что стипендиат может обучаться в докторантуре в двух университетах – базовом зарубежом и казахстанском вузе-партнёре. Зарубежный вуз-партнёр должен входить в топ-50 университетов мира по направлению программы согласно последним публикациям рейтингов "by Subject" QS, ARWU, THE. Отмечу, что стипендия будет покрывать исключительно расходы на обучение в зарубежном вузе.

Третье ключевое изменение касается перечня приоритетных специальностей. Согласно проекту Правил, перечень приоритетных специальностей предлагается заменить на перечень приоритетных направлений, что позволит более гибко подходить к актуальным образовательным и профессиональным требованиям рынка труда. И ещё одно нововведение – новая категория претендентов "Государственные служащие". По данной категории на стипендию могут претендовать те, чей стаж не менее двух лет. Также у них должна быть заявка от госоргана и обязательная отработка на госслужбе после окончания обучения.

- Какие основания и причины стали поводом для внесения данных изменений?

- Вы знаете, что сейчас в Казахстане продолжаются реформы в области высшего образования, науки и госслужбы. Кроме того, ведётся постоянный анализ текущих вызовов и потребностей страны. Республиканская комиссия получает множество запросов от стипендиатов и выпускников, которые требуют решения через внесение изменений в нормативно-правовые акты. Проект направлен на повышение качества образовательного процесса, улучшение подготовки научных кадров и эффективное использование бюджетных средств, что отвечает актуальным запросам глобальной академической среды и способствует устойчивому развитию Казахстана.

- Задам, пожалуй, главный вопрос, обсуждаемый в обществе. В связи с чем выпускникам "Болашака" хотят разрешить отработку за границей? Не станет ли это для таких выпускников поводом после отработки остаться за границей и не возвращаться на родину?

- Здесь хотел бы сразу прояснить, что предлагаемые изменения не предполагают отмены обязательства выпускников программы "Болашак" возвращаться на родину. Основная цель нововведений – предоставить выпускникам возможность работать за рубежом в условиях, которые способствуют укреплению позиций Казахстана на международной арене и отвечают интересам страны. Также важно, чтобы выпускники программы "Болашак" представляли Казахстан за рубежом, укрепляя его имидж и позиции на мировой арене.

Изменения в подпунктах с первого по пятый пункта 4 касаются условий обязательного возвращения победителя конкурса в Казахстан и осуществления непрерывной трудовой деятельности по специальности в организациях, находящихся за пределами Казахстана, 50% и более акций или доли участия в уставном капитале которых принадлежат Казахстану или национальным компаниям, а также в международных и региональных организациях, членом которых является Казахстан и которые имеют международные соглашения, ратифицированные законодательством Казахстана.

То есть выпускники программы по-прежнему обязаны возвращаться в Казахстан после завершения обучения и трудоустраиваться по специальности. Исключение предусмотрено для тех, кто работает в зарубежных представительствах и филиалах казахстанских компаний, а также в международных и региональных организациях, членом которых является Казахстан (например, ООН, ОБСЕ, ШОС и др.). Такая работа способствует укреплению международных связей, обмену опытом и повышению профессиональной компетенции, что в итоге приносит пользу стране.

- А если после отработки за границей выпускник "Болашака" не вернётся на родину и будет работать за границей, то можно ли считать расход бюджетных денег на его образование эффективным?

- С учётом динамично развивающейся роли современного Казахстана и участия страны в глобальных инициативах важно подготовить и поддержать кадры, которые смогут эффективно представлять интересы страны на международной арене. Программа "Болашак" играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя выпускникам возможность получить востребованные навыки и высококвалифицированную подготовку, что создаёт перспективы для трудоустройства в международных и региональных организациях. Подчеркну, что трудовая деятельность выпускников в таких организациях способствует продвижению интересов Казахстана и укреплению международных связей. Таким образом, их работа в таких структурах как, например, ООН, ОБСЕ, ШОС, может рассматриваться как эффективное использование бюджетных средств. В тоже время на данный момент, согласно действующим правилам, выпускники программы обязаны вернуться в Казахстан для выполнения трудовых обязательств. Данное требование остаётся неизменным.

- Расширится ли ежегодная квота на получение стипендии "Болашак" после ввода в действие данных изменений?

- Ежегодное количество стипендий, предоставляемых по программе "Болашак", определяется на основе утверждённого государственного бюджета на соответствующий год. В 2024 году выделено 500 стипендий. Решение о возможном увеличении или изменении количества стипендий принимается в рамках бюджетного планирования и утверждается уполномоченными госорганами. В ближайшее время увеличение стипендий не планируется.

- Сколько выпускников программы "Болашак" трудятся в международных и региональных организациях за пределами Казахстана? Они начали работать там во время отработки образовательного долга или после того, как они отработали требуемый срок на родине?

- В настоящее время два выпускника программы "Болашак" получили отсрочку и проходят стажировку в международных организациях ООН за пределами Казахстана. После завершения стажировки они обязаны вернуться в Казахстан и выполнить трудовые обязательства. На данный момент ни один стипендиат программы "Болашак" не проходит и не проходил обязательную отработку за границей. Выпускники программы обязаны вернуться в Казахстан для выполнения трудовых обязательствв течение 30 календарных дней после завершения обучения и предоставить копию паспорта с отметкой о пересечении границы, заявление о завершении обучения и нотариально заверенные переводы диплома и других документов, подтверждающих полученную степень и специальность, после чего приступают к исполнению трудовых обязательств в Казахстане.

- Какие новые требования вводятся для претендентов на получение премии "Болашак"?

- Среди новых требований для претендентов на стипендию "Болашак" предлагается включение мотивационного письма в перечень необходимых документов для участияв конкурсном отборе. Это нововведение направлено на объективную оценку профессиональных и академических целей кандидатов. В мотивационном письме кандидаты должны будут описать выбранный университет, его преимущества и обосновать необходимость получения стипендии. Такой формат помогает установить более конструктивный диалог между кандидатом и комиссией, а также оценить готовность претендента использовать полученные знания на благо страны. Также в проекте предлагается ввести обязательное подтверждение ознакомления претендентов с положениями Правил и исключить требования о предоставлении медицинской справки при подаче документов. Это упрощает процесс подготовки документов для участия в конкурсе, снижая административную нагрузку на претендентов.

- Сколько специальностей сейчас доступно для соискателей стипендии"Болашак"? И на сколько планируется увеличить или уменьшить этоколичество?

- На данный момент для академического обучения по программе "Болашак" доступно 92 специальности, а для стажировок – 169 специальностей. Однако с 2025 года предлагается изменить перечень на приоритетные направления. Это изменение будет зависеть от прогнозируемых потребностей рынка труда, которые будут разрабатываться уполномоченным госорганом по вопросам занятости населения. Эта инициатива позволит сосредоточить ресурсы на стратегически важных для Казахстана направлениях, таких как инженерные и технические науки, медицина, водные и земельные ресурсы, сейсмология, энергетика, строительство и другие области, в которых требуются свежие кадры.

- Сколько получателей стипендии "Болашак" на текущий момент, нарушив требования, не вернулись на родину для отработки и остались жить за границей? Какая работа проводится по таким случаям?

- На сегодняшний день 235 человек (1,9% от общего количества выпускников) были лишены стипендии за невозвращение в Казахстан. В случае невозвращения стипендиата в страну инициируется процесс лишения международной стипендии "Болашак" и требование возмещения всех затрат, понесённых на обучение. Эти условия закреплены в Правилах отбора, а также в договорах на обучение. Если стипендиаты, лишённые стипендии, не возвращают средства, затраченные на их обучение, Центр инициирует рассмотрение дел в судебном порядке. С января по октябрь 2024 года в бюджет было возвращено более 1,8 млрд тенге от лиц, отказавшихся от стипендии или лишённых её. Общая сумма возвратов за 2023 год составила 1,9 млрд тенге. В настоящее время ежемесячные возвраты средств в бюджет составляют 200 млн тенге.

- Спасибо за подробное разъяснение!