Продвигать телесериалы тюркских стран предложил президент Казахстана
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Важно заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в тюркских странах, считает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
" Действительно, популяризация тюркского единства имеет большое значение. Нас связывают общая история, культура, язык и менталитет. В связи с этим необходимо привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу. Сегодня мы вместе рассмотрим представленные эскизы и примем совместное решение. Это станет историческим моментом.
Наш долг – изучить общие архивы и донести историческую правду до потомков. Предлагаю поручить соответствующим структурам совместно изучить неисследованные источники. Это действительно очень важная работа, потому что в нашей общей истории имеются белые пятна, которые предстоит изучить", - сказал глава государства на 10-м саммите Организации тюркских государств.
Также, по его словам, важно заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в наших странах.
"Особенно важно широко популяризировать анимационные фильмы для детей. Мы считаем, что для этой цели нужно использовать социальные сети, привлекать популярные медийные личности. Тем самым, несомненно, появится возможность для духовного сближения нашей молодежи", - добавил Токаев.
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