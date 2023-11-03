Продвигать телесериалы тюркских стран предложил президент Казахстана

Важно заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в тюркских странах, считает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

" Действительно, популяризация тюркского единства имеет большое значение. Нас связывают общая история, культура, язык и менталитет. В связи с этим необходимо привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу. Сегодня мы вместе рассмотрим представленные эскизы и примем совместное решение. Это станет историческим моментом.

Наш долг – изучить общие архивы и донести историческую правду до потомков. Предлагаю поручить соответствующим структурам совместно изучить неисследованные источники. Это действительно очень важная работа, потому что в нашей общей истории имеются белые пятна, которые предстоит изучить", - сказал глава государства на 10-м саммите Организации тюркских государств.