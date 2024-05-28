Продукты по завышенным ценам поставляли столичные предприниматели в детские сады
Сегодня, 12:23
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Сегодня, 12:23Сегодня, 12:23
101Фото: скриншот
Факты завышения цен на СЗПТ, поставляемые в дошкольные организации города Астана, выявлены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Ряд компаний, допустившие завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности.
“В настоящее время достигнуто снижение цен по договорам на поставку СЗПТ в 21 дошкольном учреждении города.
Экономия по которым составила более 31 млн тенге”, - говорится в сообщении.
Снижение цен на СЗПТ достигнуто по следующим позициям: морковь на 49 % (с 336 до 170 тенге), картофель на 40 % (с 336 до 200 тенге), капуста на 54 % (с 370 до 170 тенге), на лук 45 % (с 220 до 120 тенге).
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