Продукты по завышенным ценам поставляли столичные предприниматели в детские сады

Факты завышения цен на СЗПТ, поставляемые в дошкольные организации города Астана, выявлены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Ряд компаний, допустившие завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности.

“В настоящее время достигнуто снижение цен по договорам на поставку СЗПТ в 21 дошкольном учреждении города. Экономия по которым составила более 31 млн тенге”, - говорится в сообщении.

Снижение цен на СЗПТ достигнуто по следующим позициям: морковь на 49 % (с 336 до 170 тенге), картофель на 40 % (с 336 до 200 тенге), капуста на 54 % (с 370 до 170 тенге), на лук 45 % (с 220 до 120 тенге).