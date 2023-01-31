Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть - Токаев

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Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию столицы, сообщил, что высокая инфляция – очень актуальная проблема для столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"По итогам прошлого года рост цен здесь достиг 23%. Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках "оборотной схемы. Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов. Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена", - сказал он.

Астана производит продуктов питания в четыре раза меньше, чем Алматы, и в два раза меньше, чем Шымкент, отметил президент.

"В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние восемь лет импорт продовольствия в столицу увеличился в три раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину", - подчеркнул президент.

По его словам, ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей.