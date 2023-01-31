open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть - Токаев
admnvrsk.ru Сегодня, 17:29
256
Сегодня, 17:29
256
Фото: admnvrsk.ru

Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть - Токаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию столицы, сообщил, что высокая инфляция – очень актуальная проблема для столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"По итогам прошлого года рост цен здесь достиг 23%. Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках "оборотной схемы. Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов. Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена", - сказал он.

Астана производит продуктов питания в четыре раза меньше, чем Алматы, и в два раза меньше, чем Шымкент, отметил президент.

"В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние восемь лет импорт продовольствия в столицу увеличился в три раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину", - подчеркнул президент.

По его словам, ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей.

"Поэтому до 2025 года в городе нужно ввести более 13 тысяч тонн мощностей овощехранилищ. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области следует принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы", - добавил Токаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#продукты #инфляция #совещание #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:29
256
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх