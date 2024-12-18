В прошедшие выходные в регионах было организовано более 20 ярмарок продовольственных товаров, на которых было реализовано свыше 1600 тонн продукции. В Шымкенте, например, из 150 тонн продовольствия местные жители приобрели 126 тонн. В рамках ярмарки продавались яйца категории С1 по цене 52-57 тенге за штуку, всего было реализовано 105 000 яиц. Также 26 тонн лука было продано по 80 тенге за килограмм, а подсолнечное масло по 620 тенге за литр, говядина — от 2400 до 2600 тенге за килограмм.

В Алматы на ярмарке представили 865 тонн продуктов, из которых 806 тонн были проданы. В ярмарке участвовало около 300 отечественных производителей и предпринимателей. В Алматы килограмм сахара стоил 370 тенге, яйца категории С1 — 52 тенге за штуку, литр подсолнечного масла — 650 тенге.

В Астане традиционно прошла ярмарка "Соғым Fest", на которой объем продаж мяса увеличился: в прошлый раз было продано 100 тонн, а в этот — 150 тонн. Цены на мясо оставались низкими: конина продавалась по 2300-2500 тенге, говядина — по 2100-2300 тенге за килограмм. Также было продано 11 тонн овощей, 800 килограммов муки (по 186 тенге за килограмм), 200 килограммов сахара (по 350 тенге за килограмм).

Помимо социальных продовольственных товаров, на ярмарках также были представлены фрукты, мед, творог, сметана и другие продукты, пользующиеся высоким спросом у населения.

Особенность ярмарок прошедшей недели заключается в том, что в нескольких регионах были реализованы продукты из стабилизационных фондов. В области Абай, например, было продано 5 тонн картофеля, моркови, лука и капусты из стабилизационного фонда по цене 115 тенге за килограмм. В Актау картофель (2,8 т) продавался по 116 тенге, лук (1,9 т) — по 170 тенге, капуста — по 160 тенге, морковь — по 110 тенге за килограмм, сахар — по 350 тенге за 200 кг. В Костанае на ярмарке было выставлено 11 тонн продукции из стабилизационного фонда, из которых 8 тонн было продано. Среди товаров: 1 тонна куриного мяса (1000 тг), 2 тонны гречневой крупы (135 тг), 1 тонна рожек (250 тг), 72 000 яиц категории С1 (450-480 тг), 1 тонна моркови (140 тг), 3 тонны картофеля (140 тг).

Продукты из стабилизационных фондов также продавались на ярмарках в Алматинской, ВКО, Кызылординской, Павлодарской, Уральской, Жетысу и Акмолинской областях.

Согласно официальной статистике БНС, с 3 по 10 декабря 2024 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 100,1% (+0,1%). За неделю наблюдается снижение цен на говядину (0,1%), гречневую крупу (0,7%), рис (0,8%), сахар (1,0%) и морковь (0,1%). Цены на муку и кефир остаются стабильными, а на картофель и лук отмечен незначительный рост (1,4% и 1,2% соответственно).