Продовольствие в Казахстане подорожало на 24% за год, в цене вырос даже лук

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По итогам ноября продовольственные товары подорожали на 1,8 процента за месяц и на 24,1 процента за год. Такие данные публикует Energyprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

В месячной динамике наибольший рост цен произошёл в Улытауской области - на 2,4 процента, Жамбылской области и Астане — на 2,2 процента.

В годовой динамике наибольшее удорожание зафиксировали в Мангистауской области: сразу на 31,4 процента. В Актюбинской области и Шымкенте — на 25,8 процента за год.

Меньше всего цены выросли в Восточно-Казахстанской области: "всего" на 22,6 процента.

По данным аналитиков, фрукты и овощи подорожали на 17,4 процента за год. Стоимость свежих фруктов выросла на 18,9 процента за год, овощей — на 11 процентов.

Бананы подорожали на 45,8 процента, до 867 тенге за килограмм, апельсины — на 26,2%, до 959 тенге за килограмм, яблоки — на 11,3 процента, до 528 тенге за килограмм, лимоны — на 8,6 процента, до 1 200 тенге за килограмм, курага — на 65,4 процента, до 3 800 тенге за килограмм.

Среди овощей огурцы выросли в цене сразу на 30,8 процента за год, до 691 тенге за килограмм, репчатый лук — на 26,5 процента, до 116 тенге, помидоры — на 14,4 процента, до 678 тенге, картофель — на 9,9 процента, до 155 тенге. Подешевели белокочанная капуста (на 16,5 процента), морковь (на 4,6 процента) и свёкла (на 1,3 процента).

Цены на молочные продукты по итогам ноября выросли на 30 процентов за год. Молоко подорожало на 30,3 процента, консервированное молоко — на 42,2 процента, кисломолочные продукты — на 31,4 процента.

Пастеризованное молоко 2,5 процента жирности продавали в розницу в среднем по 331 тенге за литр, 3,2%–4% жирности — по 417 тенге за литр, сметану — по 1 700 тенге за килограмм, кефир — по 365 тенге за литр, творог — по 1 900 тенге за килограмм, твёрдый сыр — по 4 400 тенге за килограмм.

Мясо и мясопродукты подорожали на 16,1 процента за год. Говядина с костями в розничных точках продаж стоила в среднем 2 400 тенге за килограмм, баранина — 2 700 тенге за килограмм, свинина — 2 100, конина — 3 000. Куры обходились в 1 400, куриные окорочка — в 1 200, варёная колбаса — в 2 600, полукопчёная колбаса — в 3 100.

Десяток яиц первой категории стоил в среднем 468 тенге — на заметные 20 процентов больше, чем годом ранее.

Хлеб подорожал на 19,3 процента за год, крупы — на 36,8 процента, макаронные изделия — на 42,2 процента, мука — на 43,7 процента.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта продавали по 349 тенге за килограмм, из муки первого сорта — по 197 тенге, ржано-пшеничный — по 421 тенге за килограмм. Пшеничная мука высшего сорта стоила 373 тенге, первого сорта — 243 тенге, рожки — 552 тенге, вермишель — 561 тенге, лапша — 1 100 тенге.

Среди круп перловая крупа подорожала на 44,5 процента, до 368 тенге, гречневая — на 38,2 процента, до 718 тенге, овсяная — на 37,5 процента, до 606 тенге, манная — на 37,1 процента, до 450 тенге, рис — на 33,5 процента, до 489 тенге, пшено — на 25,2 процента, до 470 тенге за килограмм.