Продовольственный пояс вокруг Нур-Султана обойдётся в 625 миллионов тенге

Для создания продовольственного пояса вокруг Нур-Султана выделят 625,7 миллиарда тенге. Об этом на встрече с представителями перерабатывающих предприятий сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в столице функционируют 56 субъектов агропромышленного комплекса, обеспечивающих жителей продовольствием. Это мукомольные предприятия, хлебозаводы, предприятия по производству колбасных изделий и молочной продукции, овощебазы и тепличный комплекс.

По словам Ербола Карашукеева, до 2025 года в рамках создания продовольственного пояса вокруг Нур-Султана в сферу АПК будет направлено 625,7 миллиарда тенге. Планируется реализовать 256 инвестиционных проектов, а также провести к ним инженерно-коммуникационную инфраструктуру. Уже завершается строительство двух тепличных комплексов мощностью 10 тысяч тонн овощей в год.

"Это позволит компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на столичных рынках, а также создать более 2000 рабочих мест. Министр призвал участников встречи активно включиться в эту работу", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Глава ведомства рассказал сельхозтоваропроизводителям об антикризисных мерах. С 1 января 2023 года заработает новый механизм субсидирования. Это позволит повысить устойчивость агропромышленного комплекса.