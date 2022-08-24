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Продовольственный пояс вокруг Нур-Султана обойдётся в 625 миллионов тенге
Для создания продовольственного пояса вокруг Нур-Султана выделят 625,7 миллиарда тенге. Об этом на встрече с представителями перерабатывающих предприятий сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, в столице функционируют 56 субъектов агропромышленного комплекса, обеспечивающих жителей продовольствием. Это мукомольные предприятия, хлебозаводы, предприятия по производству колбасных изделий и молочной продукции, овощебазы и тепличный комплекс.
По словам Ербола Карашукеева, до 2025 года в рамках создания продовольственного пояса вокруг Нур-Султана в сферу АПК будет направлено 625,7 миллиарда тенге. Планируется реализовать 256 инвестиционных проектов, а также провести к ним инженерно-коммуникационную инфраструктуру. Уже завершается строительство двух тепличных комплексов мощностью 10 тысяч тонн овощей в год.
"Это позволит компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на столичных рынках, а также создать более 2000 рабочих мест. Министр призвал участников встречи активно включиться в эту работу", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Глава ведомства рассказал сельхозтоваропроизводителям об антикризисных мерах. С 1 января 2023 года заработает новый механизм субсидирования. Это позволит повысить устойчивость агропромышленного комплекса.
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