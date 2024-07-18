Продолжительность суток изменилась из-за глобального потепления

Учёные Лаборатории реактивного движения NASA заявили, что климатические изменения повлияли на продолжительность дня. Таяние полярных шапок замедляет вращение планеты, что приводит к "беспрецедентному" увеличению продолжительности суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

Талая вода, поступающая из Гренландии и Антарктиды, повышает массу планеты на экваторе. Быстрое вращение становится более медленным, поскольку массы удаляются от оси вращения и увеличивают физическую инерцию.

Считается, что Земля имеет форму сферы. Но на самом деле она "сплюснута" с полюсов и немного выпирает в районе экватора. Кроме того, её форма постоянно меняется от смещения тектонических плит, землетрясений, извержений вулканов и ежедневных приливов, воздействующих на океаны и земную кору.

Авторы нового исследования применили метод интерферометрии. Он показывает, сколько времени требуется радиосигналам из космоса, чтобы достичь разных точек Земли – это позволяет определить различия в ориентации планеты и продолжительности дня.

В настоящее время главным фактором замедления Земли является Луна. Её притяжение замедляет вращение планеты на 2,40 миллисекунд за столетие.

Новая научная работа показала, что эффект от потепления климата к концу XXI века может оказаться более значительным, чем влияние Луны. Климатические изменения уже привели к тому, что с 1900 года дни стали длиннее примерно на 0,8 миллисекунды. При сохранении высоких выбросов к концу столетия сутки увеличатся на 2,2 миллисекунды, сообщает Science Alert.

Люди не смогут почувствовать эту разницу, но она важна для систем космической и земной навигации, подчеркнули исследователи.