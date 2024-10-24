Продолжение следует: забастовка работников Boeing продолжается

Бастующие рабочие Boeing отклонили новое предложение руководства компании о повышении зарплаты и продолжили свою забастовку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

64% голосовавших по новому договору отклонили сделку. Келли Ортберг, генеральный директор корпорации, предлагал 35%-ное повышение заработной платы за четыре года - но профсоюз настаивает на своих условиях. Рабочие хотят 40% прибавки и пенсию.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing на фоне масштабной забастовки планирует сократить 17 тысяч рабочих мест, то есть уволить десять процентов своего персонала во всем мире, и на один год отложить первую поставку самолета 777X.

Забастовка на Boeing продолжается уже месяц. Концерн в третьем квартале понесет рекордные убытки в размере 5 млрд долларов. Рейтинговое агентство S&P подсчитало, что стачка ежемесячно обходится Boeing в 1 млрд долларов.