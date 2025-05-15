В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт BaigeNews.kz.

Онлайн-трансляция заседания суда проходит на YouTube-канале BaigeNews.kz.

Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.

На скамье девять подсудимых девять человек, среди них один несовершеннолетний.

6 мая в суде продемонстрировали записи с видеокамер магазина семьи Шерзата Полата. Также представили видео с ранними показаниями подсудимого Дархана Аскентая.

Аскентай сказал, что находился в шоковом состоянии после избиения и не мог адекватно оценивать происходящее.

Он заявил об избиениях и давлении со стороны полиции после задержания. Также сказал, что отказывается от своих прежних показаний. По его словам, они были даны под давлением сотрудников правоохранительных органов. Подсудимый отметил, что не согласен с предъявленным обвинением. Он рассказал свою версию событий той кровавой ночи.

Позже адвокаты подсудимых заявили ходатайство об отводе прокурора Даны Сарсенбай, обвинив её в предвзятом поведении и чрезмерной эмоциональности во время допроса. По их словам, представитель обвинения повышала голос, искажала суть задаваемых вопросов и оказывала давление на Дархана Аскентая. Инициативу поддержали все защитники, кроме стороны защиты Шерзата.

Судья отклонил ходатайство адвоката Ержанова.

Кроме того, в суде допросили сотрудника полиции, непосредственно принимавшего участие в раскрытии резонансного дела. Во время допроса адвокат семьи Шерзата Полата заявил о возможном монтаже ключевой записи. Речь идет о допросе Гайыпбаева в больнице.

5 мая адвокат подсудимого Дархана Аскентая выступил с рядом ходатайств, заявив о нарушениях в ходе следствия и требуя привлечь к делу новых свидетелей.

В суде зачитали показания отсутствующих свидетелей.

Напомним, в первой половине дня случайные свидетели дали показания по делу об убийстве Шерзата. Они рассказали, что видели тело, кровь и гильзы на месте преступления.

В суде также выступила жительница дома, расположенного рядом с местом трагедии. Наргиза Низаметдинова поделилась тем, что увидела в ночь нападения. Она сообщила, что в кровавую ночь кто-то дал команду стрелять.

Был допрошен житель близлежащего дома Сакен Акежанов. В ночь происшествия он наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры на третьем этаже. Он сообщил, что Шерзата пинали около 10 парней.

Кроме того в начале заседания обсуждали видеозапись, появившейся в TikTok. На кадрах – улыбающиеся подсудимые, что вызвало волну негодования в соцсетях. В суде подняли вопрос: кто снял это видео и как оно оказалось в сети.

29 апреля были допрошены семь свидетелей, а также заслушаны депонированные показания Алдияра Махмета и Нурдаулета Байтурсынова.

В суде был показан фрагмент видеодопроса дяди убитого – Нурганата Гаипбаева. Из записи следует, что огнестрельное оружие на место происшествия принес Шерзат.

Знакомый одного из подсудимых Талгат Аширбаев рассказал, что видел ружье, которое вытащили из машины.

Также в суде просмартивали видео с допросами других свидетелей - друзей Шерзата.

Также были зачитаны показания покойного дяди Шерзата – Нурганата Гаипбаева. Был продемонстрирован фрагмент следственного эксперимента с его участием. Эксперимент проводился на месте трагической драки. На видео Гаипбаев подробно показывает, где и как происходило нападение и избиение. В списке нападавших он назвал имена всех подсудимых. У многих, по его словам, были ножи, спрятанные в барсетках.

Кроме того, патрульный раскрыл детали задержания по делу Шерзата Полата.

В суде также допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".

28 апреля допросили еще одного свидетеля трагедии – Юлдаша Розыбакиева. По словам 19-летнего парня, они с друзьями на трех машинах приехали на место, где убили Шерзата, намного позже, когда всё уже произошло.

Суд также закончил допрашивать двух девушек – Дану Жаксыгельды и Эльмиру Нурбекову.

26-летняя Дана Жаксыгельды заявила, что в тот день подсудимый Абзал Шынасыл попросил ее полить энергетическим напитком нож, которым, по версии следствия, было совершено убийство.

Также она сообщила, что по дороге к магазину "777" она заметила на переднем сиденье автомобиля ружье.

Во время своих показаний Эльмира Нурбекова рассказала о давлении со стороны полиции.

Между тем прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах девушки. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.

Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.

18 апреля в суде были допрошены потерпевшие и свидетели.

Свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.

До показаний девушки в суде выступил друг убитого. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.

Также в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.

Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.