Продолжает снижаться суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днём ранее сообщалось о 150 заболевших, а 14 сентября говорили о 177 заразившихся.

На днях глава ВОЗ заявлял, что конец пандемии COVID-19 уже виден.

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Всего в Казахстане за минувшие сутки подтверждено 1 392 405 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 27,

в городе Алматы – 14,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 13,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 7,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 13,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 0.

Между тем, в Казахстане 396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 364 551 человека от COVID-19.