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  • Продолжает снижаться суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане
BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:46
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Продолжает снижаться суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.
⠀ 
За прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днём ранее сообщалось о 150 заболевших, а 14 сентября говорили о 177 заразившихся.

На днях глава ВОЗ заявлял, что конец пандемии COVID-19 уже виден.
⠀ 
Всего в Казахстане за минувшие сутки подтверждено 1 392 405 случая, из них: 

в городе Нур-Султан – 27, 

в городе Алматы – 14, 

в городе Шымкент – 0, 

в Акмолинской области – 13, 

в Актюбинской области – 2, 

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 7, 

в ВКО – 7, 

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области – 0, 

в ЗКО – 14, 

в Карагандинской области – 13, 

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области – 14, 

в Кызылординской области – 1, 

в Мангистауской области – 7, 

в Павлодарской области – 12, 

в СКО – 9, 

в Туркестанской области – 0. 

Между тем, в Казахстане 396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 364 551 человека от COVID-19.

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#коронавирус
Сегодня, 08:46
114
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