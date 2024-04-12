Продлён запрет на ввоз пшеницы в Казахстан

Приказом министра сельского хозяйства установлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Ограничение касается в том числе импорта из государств-членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют поставки железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий для производства и потребления.

Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года сроком на шесть месяцев.

"Запрет не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий", - уточнили в Минсельхозе.

Ввезённая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.