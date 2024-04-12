Продлён запрет на ввоз пшеницы в Казахстан
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
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Приказом министра сельского хозяйства установлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Ограничение касается в том числе импорта из государств-членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.
Исключение составляют поставки железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий для производства и потребления.
Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года сроком на шесть месяцев.
"Запрет не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий", - уточнили в Минсельхозе.
Ввезённая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.