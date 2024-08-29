Продлён срок приёма заявок на соискание Национальной премии Urker

В Казахстане на неделю, до 10 сентября, продлили срок приёма заявок на соискание Национальной премии "Urker-2024" в области печатной, радио, интернет журналистики, передаёт BaigeNews.kz.

Заявленные работы должны быть опубликованы с 7 августа 2023 года до 11 августа 2024 года в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте Премии - urker-awards.kz по 12 номинациям:

Лучшее интервью года

Лучший репортаж года

Лучший материал на социальную тему

Лучшее журналистское расследование года

Лучший аналитический материал года

Лучший проект на радиостанции

Лучшая фотография года

Лучший новостной портал года

Лучшее региональное СМИ года

Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики)

Лучший подкаст года

Лучший Youtube канал года

По итогам конкурса лучшему представителю в каждой номинации будет присвоено звание победителя с вручением памятной статуэтки и денежной премии в размере 1 000 000 тенге.

Национальная премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.