Продлён срок приёма заявок на соискание Национальной премии Urker
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В Казахстане на неделю, до 10 сентября, продлили срок приёма заявок на соискание Национальной премии "Urker-2024" в области печатной, радио, интернет журналистики, передаёт BaigeNews.kz.
Заявленные работы должны быть опубликованы с 7 августа 2023 года до 11 августа 2024 года в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.
Заявки принимаются на официальном сайте Премии - urker-awards.kz по 12 номинациям:
- Лучшее интервью года
- Лучший репортаж года
- Лучший материал на социальную тему
- Лучшее журналистское расследование года
- Лучший аналитический материал года
- Лучший проект на радиостанции
- Лучшая фотография года
- Лучший новостной портал года
- Лучшее региональное СМИ года
- Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики)
- Лучший подкаст года
- Лучший Youtube канал года
По итогам конкурса лучшему представителю в каждой номинации будет присвоено звание победителя с вручением памятной статуэтки и денежной премии в размере 1 000 000 тенге.
Национальная премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.
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