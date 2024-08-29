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Продлён срок приёма заявок на соискание Национальной премии Urker

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baigenews.kz Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане на неделю, до 10 сентября, продлили срок приёма заявок на соискание Национальной премии "Urker-2024" в области печатной, радио, интернет журналистики, передаёт BaigeNews.kz.

Заявленные работы должны быть опубликованы с 7 августа 2023 года до 11 августа 2024 года в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте Премии - urker-awards.kz по 12 номинациям:

  • Лучшее интервью года
  • Лучший репортаж года
  • Лучший материал на социальную тему
  • Лучшее журналистское расследование года
  • Лучший аналитический материал года
  • Лучший проект на радиостанции
  • Лучшая фотография года
  • Лучший новостной портал года
  • Лучшее региональное СМИ года
  • Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики)
  • Лучший подкаст года
  • Лучший Youtube канал года

По итогам конкурса лучшему представителю в каждой номинации будет присвоено звание победителя с вручением памятной статуэтки и денежной премии в размере 1 000 000 тенге.

Национальная премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.

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