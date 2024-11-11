Продлён срок параллельного обращения банкнот номиналом 5 тысяч тенге
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В Национальном Банке Казахстана (далее – НБК) сообщили о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5 000 тенге образца 2011 года (далее – банкноты старого образца) и банкнот номиналом 5 000 тенге измененного дизайна образца 2023 года (далее – банкноты нового образца), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно.
Отметим, что банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков-нерезидентов Казахстана", - проинформиовали в НБК.
Общий порядок замены и установления периода параллельного обращения, находящихся в обращении денежных знаков при изменении дизайна национальной валюты Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с постановлением Правления НБК от 19 декабря 2015 года № 228 "Об утверждении Правил замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы)".
"Напоминаем, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях", - добавили в Национальном Банке.
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