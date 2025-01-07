Во вторник Западный окружной суд Сеула продлил срок действия ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент из-за его недолгого пребывания у власти в условиях военного положения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.

Попытки арестовать Юна в минувшую пятницу не увенчались успехом: охранники и военные заблокировали доступ в его резиденцию, образовав живую стену. Также известно, что Юн забаррикадировался в резиденции за рядами колючей проволоки. Вместо с ним находится его жена, собаки и коты.

30 декабря директор ЦРУ запросил первоначальный ордер на арест Юна по обвинению в организации восстания и злоупотреблении властью. На следующий день тот же суд выдал ордер на арест, впервые в истории выдав ордер на арест действующего президента.

Ожидается, что после продления срока CIO снова попытается исполнить ордер на арест Юна.

Напомним,Юн Сок Ёля хотят арестовать по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с его кратковременной попыткой ввести военное положение в стране месяц назад. После этого он был отстранен от власти в результате импичмента.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

В ответ на это решение в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов, после голосования в парламенте, военное положение было отменено. Президент подчинился.

Позже Юн Сок Ёль обратился к гражданам страны и извинился за введение военного положения, а затем был задержан по подозрению в госизмене. Кроме того, в стране дали старт расследованию в отношении жены президента — Ким Гон Хи. Её обвиняют в манипулировании ценными бумагами.