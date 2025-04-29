С 29 апреля в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение. Ураганный ветер валит деревья, срывает ветки и рвет провода. Жители Костаная и области делятся у себя в социальных сетях кадрами сорванных крыш, перевернутых урн и упавших на проезжую часть деревьев. Школьников первой смены, по распоряжению отдела образования Костаная, родители спешно забирают с уроков, а вторая смена будет учиться дистанционно. Подробнее о ситуации в городе и области читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Сегодня утром костанайцы проснулись от сильных порывов ветра, на улице шел дождь и временами пролетал снег. Температура воздуха опустилась с 10-15 до 2-3 градусов тепла. Тем не менее, ученики первой смены успели пойти в школу, но уже в 10 утра местные паблики начали сообщать, что детей распустили с уроков. Но из школы их отпускали только в сопровождении родителей.

"Такое решение было принято в связи с усилением ветра и понижением температуры воздуха, - сообщили в отделе жизнеобеспечения управления образования акимата Костаная. - Ученикам первой смены частично отменили уроки и предупредили родителей, чтобы они пришли за ними в школу. Без родителей учеников из учебного заведения не отпускали. Учащиеся второй смены полностью переведены на дистанционный формат обучения".

Позже в управлении образования Костанайской области сообщили, что помимо учеников областного центра, на дистанционное обучение переводятся ученики моногорода Рудного, районов Беимбета Майлина, Сарыкольского района. В Узункольком районе занятия во вторую смену полностью отменили из-за сильных порывов ветра, а в Карабалыкском районе сообщили, что оставили вопрос на усмотрение родителей.

Костанайцы рассказали, что почти с самого утра от сильного ветра начало ломать ветки и валить деревья.

"Практически на мои глазах упало дерево в парке Победы. Вот просто рухнуло и все! Страшно конечно, а порывы ветра такие, что еле дошла", - рассказала жительница Костаная Надежда Сиваконь. "А с нашего дома снесло спутниковую тарелку, просто скрутило и сорвало ветром с крыши, сломанных веток и деревьев вообще не пересчитать по городу", - говорит жительница 8-го микрорайона областного центра Анастасия Кобцева. "В самом центре Костаная перевернуло лавочку, а несколько деревьев упали во дворах и прямо на тротуаре, и перекрыв дорогу пешеходам. Правда коммунальные службы сработали оперативно, дерево уже распилили, теперь оно не мешает проходу, но все еще лежит на газоне", - поделился пенсионер Кенжебай Абаевич.

В самом центре Костаная в районе пешеходной зоны, действительно, лежит сваленная ветром лавочка, на тротуаре вдоль ул. Гоголя вырвана с корнем урна, а рядом то самое дерево. Его вырвало практически с корнем около 10 утра, но к обеду коммунальщики успели его распилить. Помимо раскуроченных деревьев, лавочек и урн, в городе много оборванных проводов линий электропередач. Порывы ветра были настолько сильными, что Костанай и несколько районов области частично остались без электричества.

"До обеда 29 апреля зафиксировали несколько обрывов электрических проводов, в связи с чем центр города, западная и южная часть города ненадолго оставались без света. На данный момент все порывы устранены, электричество подано в дома и организации", - прокомментировали в аварийной службе ТОО "Костанайэнергоцентр".

Кроме этого, из-за погодных условия вылеты нескольких рейсов из международного аэропорта "Костанай" задержали на пять с лишним часов. В частности, рейс 336 авиакомпании Air Astana, который должен был сегодня вылететь из Костаная в Астану в 12.05 перенесли на 17.30, а рейс 7342 компании Fly Arystan перенесли с 12.25 на 17.10.

В службе по ЧС рассылают предупреждения о том, чтобы костанайцы и жители области по возможности оставались дома, либо очень аккуратно передвигались по населенным пунктам. В частности, не приближались к билбордам, ветхим зданиям и деревьям. При сильном ветре зайти в подземные переходы или подъезды домов, но не прятаться под крышами, так как ветер срывает кровлю. Водителям не рекомендуют парковать машины рядом со зданиями и деревьями. В ЧС сообщают, что уже есть случаи падения деревьев на автомобили.

Костанайцам и жителем области также советуют не выезжать даже в близлежащие города и поселки. На трассах региона фиксируют сильные пыльные бури, метель и снег.

"Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Все обрывы электрических проводов пытаемся восстановить в короткое время, тротуары, скверы и дворы освободить от упавших деревьев и веток. Просим костанайцев соблюдать осторожность и все рекомендации", - сообщим в службе IKomek Костаная.

В костанайском филиале АО "Казгидромет" нам подтвердили, что шквалистый ветер продлится в Костанае и области до самой ночи. Самые сильные порывы урагана пришлись север и запад региона. Это как раз на сам Костанай, Карабалыкский, Узункольский и Мендыкаринский районы области. Порывы ветра здесь достигают 23-28 и даже 30 м/сек.

"Такие порывы уже можно назвать настоящим ураганом, наша организация несколько часов сидела без электричества, - сообщила синоптик КФ АО "Казгидромет" Эльмира Конысбай. - Сегодня в Костанае и на севере и западе области прошел дождь со снегом, температура воздуха около 5-6, местами 2 градусов со знаком плюс. Ночью по области ожидаются заморозки до минус трех градусов".

Синоптик отметила, что ураган стихнет только ночью, завтра сильных порывов ветров не ожидается, осадков тоже. Штормовой ветер пришел в Костанайскую область после длительного потепления, температура воздуха доходила до плюс 15-20 градусов. Дома областного центра отключили от отопления еще неделю назад, а в садах и парках давно расцвели яблони, вишни и начала зацветать сирень. Такое потепление несвойственно для северного региона страны, но костанайцы уже начали к нему привыкать: в прошлом году весна тоже была ранней.

В народе неожиданное похолодание и ураган после долгого тепла называют "бес қонақ" - встречей пяти гостей. В синоптической службе города нам пояснили, что не могут давать такие определения, но, по-народному, так и есть.

"Кстати, подобное явление мы наблюдали почти ровно 5 лет назад - 7 апреля 2020 года на Костанай тоже неожиданно налетел шквалистый ветер, но тогда город и местами область еще прилично засыпало снегом, в этом году осадков намного меньше, но ураган тоже сильный!", - вспомнила синоптик Эльмира Конысбай.

Совсем недавно местные СМИ и костанайцы распространяли в социальных сетях фотографии пятилетний давности, когда областной цент накрыло снегом. Тогда порывы ветра были такими, что не только срывало крыши с домов и сваливало рекламные щиты, но и вывернуло несколько опор высоковольтных линий передач. В результате чего три города Костанай, Рудный и Тобол полностью остались без света, воды, отопления, а позже и без мобильной связи. На эти города обрушилась сильная метель и в них выпало больше всего снега. В этом году серьезных разрушений, которые могут привести к коммунальному коллапсу, в Костанае и области пока не наблюдают, уточняют в ЧС. Но жителей региона призывают не расслабляться пока ураган полностью не стихнет.

Автор фото: Рената Актаева.