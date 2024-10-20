Продлен контракт с главным тренером сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака
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Казахстанская федерация футбола (КФФ) продлила контракт с главным тренером национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака до конца 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.
Благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Узбекистане сборная Казахстана вошла в пятерку лучших команд мира, что говорит о верном пути развития казахстанского футзала.
"Это, безусловно, огромный вклад главного тренера, господина Кака. Впереди отборочный турнир Чемпионата Европы, который состоится в Литве и Латвии. Наша задача – выход в финальную стадию Евро. Не сомневаюсь, что под руководством Кака наши ребята приложат максимум усилий, чтобы достичь этой цели", – отметил президент КФФ Адлет Барменкулов.
Кака поблагодарил федерацию за оказанную поддержку и доверие.
"У сборной Казахстана всегда максимальные задачи. Мы приложим все усилия, чтобы успешно выйти на Чемпионат Европы 2026 года", – сказал главый тренер.
Рикардо Кака возглавляет сборную Казахстана с 2018 года. Под его руководством наша сборная заняла четвертое место на Чемпионате мира 2021 года, что является наилучшим достижением за всю историю выступления на мундиалях.
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