Продлен контракт с главным тренером сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака

Казахстанская федерация футбола (КФФ) продлила контракт с главным тренером национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака до конца 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.

Благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Узбекистане сборная Казахстана вошла в пятерку лучших команд мира, что говорит о верном пути развития казахстанского футзала.

"Это, безусловно, огромный вклад главного тренера, господина Кака. Впереди отборочный турнир Чемпионата Европы, который состоится в Литве и Латвии. Наша задача – выход в финальную стадию Евро. Не сомневаюсь, что под руководством Кака наши ребята приложат максимум усилий, чтобы достичь этой цели", – отметил президент КФФ Адлет Барменкулов.

Кака поблагодарил федерацию за оказанную поддержку и доверие.

"У сборной Казахстана всегда максимальные задачи. Мы приложим все усилия, чтобы успешно выйти на Чемпионат Европы 2026 года", – сказал главый тренер.

Рикардо Кака возглавляет сборную Казахстана с 2018 года. Под его руководством наша сборная заняла четвертое место на Чемпионате мира 2021 года, что является наилучшим достижением за всю историю выступления на мундиалях.