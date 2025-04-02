АО "НК Продкорпорация" начала продажу зерна на товарной бирже. В рамках первых торгов реализовано 23 тысячи тонн пшеницы 3 класса, передаёт BaigeNews.kz.

Реализационные цены по итогам торгов:

Пшеница 3 класса (клейковина 23-24%) – 85 000 тенге/тонна с НДС;

Пшеница 3 класса (клейковина 25-26%) – 88 000 тенге/тонна с НДС;

Пшеница 3 класса (клейковина 27+%, Hi-pro) – 130 000 тенге/тонна с НДС.

Национальный зерновой оператор продолжает активную работу на товарной бирже и приглашает все заинтересованные стороны принять участие в торгах.

Торговая сессия на бирже проходит по будням с 10:00 до 17:00.