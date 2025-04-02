Продкорпорация начала продавать зерно через товарную биржу
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
67Фото: pixabay.com
АО "НК Продкорпорация" начала продажу зерна на товарной бирже. В рамках первых торгов реализовано 23 тысячи тонн пшеницы 3 класса, передаёт BaigeNews.kz.
Реализационные цены по итогам торгов:
- Пшеница 3 класса (клейковина 23-24%) – 85 000 тенге/тонна с НДС;
- Пшеница 3 класса (клейковина 25-26%) – 88 000 тенге/тонна с НДС;
- Пшеница 3 класса (клейковина 27+%, Hi-pro) – 130 000 тенге/тонна с НДС.
Национальный зерновой оператор продолжает активную работу на товарной бирже и приглашает все заинтересованные стороны принять участие в торгах.
Торговая сессия на бирже проходит по будням с 10:00 до 17:00.
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