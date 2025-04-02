  • 2 Апреля, 12:33
  • BAIGENEWS

Продкорпорация начала продавать зерно через товарную биржу

Сегодня, 12:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06
67
Фото: pixabay.com

АО "НК Продкорпорация" начала продажу зерна на товарной бирже. В рамках первых торгов реализовано 23 тысячи тонн пшеницы 3 класса, передаёт BaigeNews.kz.

Реализационные цены по итогам торгов:

  • Пшеница 3 класса (клейковина 23-24%) – 85 000 тенге/тонна с НДС;
  • Пшеница 3 класса (клейковина 25-26%) – 88 000 тенге/тонна с НДС;
  • Пшеница 3 класса (клейковина 27+%, Hi-pro) – 130 000 тенге/тонна с НДС.

Национальный зерновой оператор продолжает активную работу на товарной бирже и приглашает все заинтересованные стороны принять участие в торгах. 

Торговая сессия на бирже проходит по будням с 10:00 до 17:00.

Самое читаемое

Наверх