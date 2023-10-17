Продкорпорация начала отправлять удешевленного зерна в регионы

Продкорпорация начала вывозить удешевленное зерно в регионы страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АПК-Новости.

Неделю назад, на фоне стремительного роста цен на муку, в Правительстве приняли решение срочно доставить в регионы зерно из резервов Продкорпорации. Однако процесс затянулся. Вчера совещании заявили, что отгрузка пошла.

"Вывоз зерна начали 5 областей. В Туркестанскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области первые партии уже доставлены. Оператор Кызылординской области перемолол зерно и отправил вагоны с мукой из Костаная. Вместе с тем, мукомолы-операторы областей Жетісу, Ұлытау и города Алматы до сих пор не подписали договор поставки с Продкорпорацией. А СКО и область Абай еще не определили операторов-мукомолов", — сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.

В качестве положительного примера председатель Комитета торговли привел результат взаимодействия органов местного управления и бизнеса в Павлодарской области. Не дожидаясь поставок удешевленного зерна, предприниматель оперативно начал поставлять муку для выпечки социального хлеба.