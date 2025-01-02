С новым годом
  • 2 Января, 18:14
  • BAIGENEWS

Продемонстрировали уникальность кочевой цивилизации — политолог о новогоднем обращении Токаева

Выступление вдохновляет верить в лучшее и работать ради процветания нашей страны, считает эксперт

Сегодня, 17:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
соцсети Айдара Амребаева Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
47
Фото: соцсети Айдара Амребаева

Казахстанский учёный-философ, политический аналитик Айдар Амребаев высказал своё мнение по поводу новогоднего обращения президента страны, передаёт BaigeNews.kz.

"31 декабря, как и все казахстанцы, я прослушал новогоднее поздравление Президента. Выступление получилось интересным и обширным, затронув многие важные моменты. Глава государства подвёл итоги года, отметив укрепление авторитета Казахстана на мировой арене, проведение в Астане знаковых международных саммитов и Всемирных игр кочевников. Последние не только собрали тысячи участников и гостей, но и продемонстрировали всему миру уникальность нашей кочевой цивилизации. Президент также напомнил о победах казахстанских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх и достижениях наших школьников на международных олимпиадах. Эти успехи стали источником гордости для каждого из нас", — отметил политолог на своей странице в Facebook.

Также эксперт заострил внимание, что в своём обращении Президент обозначил ключевые направления работы на будущее. 

"Развитие образования, здравоохранения, науки и культуры остаётся в приоритете, как и поддержка молодёжи. Продолжится строительство школ, больниц, улучшение условий для врачей, педагогов и учёных. Предстоящий год объявлен Годом рабочих профессий, что подчёркивает важность труда и профессионализма. Важные задачи стоят и перед экономикой: запуск новых производств, поддержка аграриев, внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект, и решение коммунальных проблем. Все эти усилия направлены на повышение благополучия граждан. Новогоднее послание вдохновляет верить в лучшее и работать ради процветания нашей страны", — считает Айдар Амребаев.

Напомним, поздравляя казахстанцев с новым 2025 годом, Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие меры продолжит реализовывать государство во благо граждан.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх