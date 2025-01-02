Казахстанский учёный-философ, политический аналитик Айдар Амребаев высказал своё мнение по поводу новогоднего обращения президента страны, передаёт BaigeNews.kz.

"31 декабря, как и все казахстанцы, я прослушал новогоднее поздравление Президента. Выступление получилось интересным и обширным, затронув многие важные моменты. Глава государства подвёл итоги года, отметив укрепление авторитета Казахстана на мировой арене, проведение в Астане знаковых международных саммитов и Всемирных игр кочевников. Последние не только собрали тысячи участников и гостей, но и продемонстрировали всему миру уникальность нашей кочевой цивилизации. Президент также напомнил о победах казахстанских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх и достижениях наших школьников на международных олимпиадах. Эти успехи стали источником гордости для каждого из нас", — отметил политолог на своей странице в Facebook.