Продемонстрировали уникальность кочевой цивилизации — политолог о новогоднем обращении Токаева
Выступление вдохновляет верить в лучшее и работать ради процветания нашей страны, считает эксперт
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Казахстанский учёный-философ, политический аналитик Айдар Амребаев высказал своё мнение по поводу новогоднего обращения президента страны, передаёт BaigeNews.kz.
"31 декабря, как и все казахстанцы, я прослушал новогоднее поздравление Президента. Выступление получилось интересным и обширным, затронув многие важные моменты. Глава государства подвёл итоги года, отметив укрепление авторитета Казахстана на мировой арене, проведение в Астане знаковых международных саммитов и Всемирных игр кочевников. Последние не только собрали тысячи участников и гостей, но и продемонстрировали всему миру уникальность нашей кочевой цивилизации. Президент также напомнил о победах казахстанских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх и достижениях наших школьников на международных олимпиадах. Эти успехи стали источником гордости для каждого из нас", — отметил политолог на своей странице в Facebook.
Также эксперт заострил внимание, что в своём обращении Президент обозначил ключевые направления работы на будущее.
"Развитие образования, здравоохранения, науки и культуры остаётся в приоритете, как и поддержка молодёжи. Продолжится строительство школ, больниц, улучшение условий для врачей, педагогов и учёных. Предстоящий год объявлен Годом рабочих профессий, что подчёркивает важность труда и профессионализма. Важные задачи стоят и перед экономикой: запуск новых производств, поддержка аграриев, внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект, и решение коммунальных проблем. Все эти усилия направлены на повышение благополучия граждан. Новогоднее послание вдохновляет верить в лучшее и работать ради процветания нашей страны", — считает Айдар Амребаев.
Напомним, поздравляя казахстанцев с новым 2025 годом, Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие меры продолжит реализовывать государство во благо граждан.
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