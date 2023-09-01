Проделана большая работа и она будет продолжена - Токаев

В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил некоторые меры, напрямую повлиявшие на качество жизни граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу упомянуть некоторые меры, напрямую повлиявшие на качество жизни граждан. Например, с 2020 года заработная плата учителей выросла в два раза. Существенно увеличилась и зарплата врачей, сейчас их доходы значительно выше средних зарплат по стране. Гражданам предоставлена возможность использовать часть пенсионных накоплений", - сказал Президент.

Также Глава государства отметил, что данная мера благотворно повлияла на благосостояние около миллиона человек, позволив им решить свои жилищные проблемы. В рамках проекта "Комфортная школа" будет построено около 400 школ. В сельской местности возводятся более 300 объектов здравоохранения. Начата реализация проекта "Нацфонд – детям", в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства.