Проделана большая работа и она будет продолжена - Токаев
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил некоторые меры, напрямую повлиявшие на качество жизни граждан, передаёт BaigeNews.kz.
"Хочу упомянуть некоторые меры, напрямую повлиявшие на качество жизни граждан. Например, с 2020 года заработная плата учителей выросла в два раза. Существенно увеличилась и зарплата врачей, сейчас их доходы значительно выше средних зарплат по стране. Гражданам предоставлена возможность использовать часть пенсионных накоплений", - сказал Президент.
Также Глава государства отметил, что данная мера благотворно повлияла на благосостояние около миллиона человек, позволив им решить свои жилищные проблемы. В рамках проекта "Комфортная школа" будет построено около 400 школ. В сельской местности возводятся более 300 объектов здравоохранения. Начата реализация проекта "Нацфонд – детям", в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства.
"В собственность государства возвращено 8 миллионов гектаров неиспользуемых или незаконно выданных земель. Я назвал только часть уже реализованных на практике инициатив. Проделана большая работа, и она будет продолжена", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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