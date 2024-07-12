Проделал большую работу – глава МЦРИАП о наследии Мусина

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев находится у руля ведомства всего два месяца. Сегодня в ходе брифинга он поделился с журналистами, в каком состоянии оставил ему министерство Багдат Мусин, а также планами по изменению состава Минцифры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мадиев сообщил, что Багдат Мусин провёл большую работу и вывел Казахстан в лидеры по онлайн-услугам и другим показателям.

"Я проводил собственную оценку, где мы сейчас находимся с точки зрения сохранения лидерства как цифрового и технологического хаба в нашем регионе. Мы сейчас есть в международной оценке, которая указывает, что Казахстан является лидером с точки зрения онлайн-услуг, egov. Есть независимые оценки. У нас есть понимание, где надо укреплять Казахстан как технологический хаб. Необходимая инфраструктура, с точки зрения связи, большие проекты по оптоволокну через Казахстан, которые обеспечат транзитный потенциал с Китаем до Каспия, приход Amazon, Microsoft, Google, создать инфраструктурный задел. У нас это понимание есть. Будем концентрироваться на больших проектах для укрепления Казахстана как цифрового хаба", - сказал министр.

Он отметил, что никаких правонарушений после ухода Мусина в МЦРИАП не зафиксировано.

"То, что вы говорите, про правоохранительные органы, я не вижу никаких нарушений, чтобы меня подталкивало на эти действия. Багдат Мусин проделал очень большую работу", - отметил министр.

Жаслан Мадиев заявил, что не собирается менять старую команду.

"Команда вся заряжена на работу, общую цель все понимают. Везде, где я работал, у меня подход такой: если кто-то хочет найти себя в частном секторе, то это, наоборот, приветствуется. Потому что это означает, что есть спрос на этого специалиста. Я всегда сторонник того, чтобы человек ротировался между государственным и частным секторами. И я думаю, что если он будет обратно возвращаться из частного сектора в госорган, то он будет привносить стиль работы в бизнесе, международный опыт. Я думаю, что это поможет побороть бюрократию, если таких специалистов будет больше возвращаться на госслужбу", - поделился мнением министр.

Он также ответил на вопрос журналистов о том, будет ли приводить свои кадры из бизнеса в МЦРИАП.

"Коллеги все на местах, работают. Если какие-то отдельные случаи и пожелания от будут, рассмотрим. Если кто-то будет уходить, приходить - вы об этом сразу узнаете", - сказал министр.

Ранее сообщалось о том, что бывший министр цифрового развития Багдат Мусин назначен председателем правления АО "Казахтелеком". Аналитики высказались о том, для чего молодого кризис-менеджера поставили руководить крупнейшим оператором связи страны.