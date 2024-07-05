Продажу вэйпов через Telegram-канал организовал житель ЗКО

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Карасора”, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области был задержан житель города Уральск, который занимался незаконной реализацией запрещенных к продаже электронных сигарет через интернет-магазин в мессенджере Telegram, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Он был задержан с поличным во время продажи электронных сигарет несовершеннолетнему. К слову, подросток заплатил 6500 тенге. В ходе обыска по его месту жительству было обнаружено и изъято порядка сотни одноразовых сигарет, 137 приспособлений и жидкостей для их употребления.

По факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них, управлением полиции города Уральск возбуждено уголовное дело.

Ведется расследование. Полиция напоминает гражданам, что главой государства подписан закон, которым установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вэйпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

За продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них наказывается штрафом в размере до 200 МРП (до 738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.



