В Шымкенте из 150 тонн продовольствия местные жители приобрели 126 тонн. В рамках ярмарки продавались яйца категории С1 по цене 520-570 тенге за десяток. 26 тонн лука продано по 80 тенге за килограмм, подсолнечное масло - по 620 тенге за литр, говядина - от 2 400 до 2 600 тенге за килограмм.

В Алматы на ярмарке представили 865 тонн продуктов, из которых 806 тонн проданы. В ярмарке участвовало около 300 отечественных производителей и предпринимателей. В Алматы килограмм сахара стоил 370 тенге, яйца категории С1 - 520 тенге, литр подсолнечного масла - 650 тенге.

В Астане на "Соғым Fest" увеличился объём продаж мяса: в прошлый раз было продано 100 тонн, а в этот - 150 тонн. Конину продавали по 2 300-2 500 тенге, говядину — по 2 100-2 300 тенге за килограмм. Также продано 11 тонн овощей, 800 килограммов муки (по 186 тенге за килограмм), 200 килограммов сахара (по 350 тенге за килограмм).

Помимо социальных продовольственных товаров, на ярмарках также были представлены фрукты, мёд, творог, сметана и другие продукты, пользующиеся высоким спросом у населения.

В области Абай продано 5 тонн картофеля, моркови, лука и капусты из стабилизационного фонда по цене 115 тенге за килограмм. В Актау картофель (2,8 тонны) продавался по 116 тенге, лук (1,9 тонны) - по 170 тенге, капуста - по 160 тенге, морковь - по 110 тенге за килограмм, сахар - по 350 тенге.

В Костанае на ярмарке выставили 11 тонн продукции из стабилизационного фонда, 8 тонн продали. Среди товаров: тонна куриного мяса (1 000 тенге), 2 тонны гречневой крупы (135 тенге), тонна рожек (250 тенге), 72 000 яиц категории С1 (450-480 тенге), тонна моркови (140 тенге), 3 тонны картофеля (140 тенге).

Продукты из стабилизационных фондов также продавались на ярмарках в Алматинской, ВКО, Кызылординской, Павлодарской, Уральской, Жетысу и Акмолинской областях.

Согласно официальной статистике, с 3 по 10 декабря индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 100,1% (+0,1%). За неделю наблюдается снижение цен на говядину (0,1%), гречневую крупу (0,7%), рис (0,8%), сахар (1,0%) и морковь (0,1%). Цены на муку и кефир остаются стабильными, а на картофель и лук отмечен незначительный рост (1,4% и 1,2% соответственно).