Продажу мяса с поддельными ветпечатями выявили на одном из рынков Астаны

На одном из рынков столицы выявлена продажа мяса с поддельными ветеринарными печатями, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Органы внутренних дел продолжают работу по выявлению лиц, занимающихся скотокрадством, а также противоправной деятельностью в сфере реализации мяса и мясной продукции.

Сотрудники полиции города Астаны, при координации департамента криминальной полиции МВД, пресекли факт использования поддельной печати для безпрепятственной реализации мяса на одном из рынков города.

При личном досмотре у задержанного продавца была изъята поддельная печать “АЛДЫН АЛА ТЕКСЕРУ”, предназначенная для проштамповки туш сельскохозяйственных животных, подтверждающей их ветеринарный контроль.

Как было установлено, задержанный не имел никакого отношения к инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства и не проводил лабораторные исследования. На протяжении более месяца он использовал эту печать для организации так называемой “проверки” привозимой мясной продукции с целью допуска ее к продаже на рынке столицы.

В настоящее время в территориальную инспекцию комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в городе Астане направлены уведомления, и принимаются соответствующие меры по проверке деятельности рынка, связанной с продажей мясной продукции.

В отношении задержанного и администрации рынка проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможной причастности к кражам скота и реализации похищенного.





