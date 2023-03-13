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Продажи водки и коньяка выросли в два раза в Казахстане
Реализация крепких спиртных напитков за прошлый год стала рекордной.
Более 139,9 млн литров водки, коньяка и спирта было продано в казахстанских магазинах за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. Это абсолютный рекорд за всю историю статистических наблюдений за рынком крепких спиртных напитков в стране. В сравнении с 2021 году объём продаж алкоголя этой категории на внутреннем рынке вырос на 90,4 процента.
Главную роль в таком масштабном росте ёмкости рынка сыграли водка и ликёро-водочные изделия. Их продажи в натуральном выражении увеличились более чем вдвое: с 44,2 до 90,1 миллиона литров. Реализация спирта тоже выросла, но её объём был более скромным: 29,3 миллиона литров (плюс 68,1 процента). Коньяка тоже стали покупать и пить больше: 20,5 миллиона литров, с ростом на 73,5 процента.
На фоне показателей крепкого спиртного остальные виды алкоголя не имели такого повышенного внимания со стороны казахстанских покупателей.
Вина в прошлом году купили меньше на 26,9 процента, шампанского — на 28 процента, пива — на 1,9 процента К слову, пенный напиток сохраняет за собой безусловное лидерство по литражу. За прошлый год любителям пива было продано бутылок, банок и бочонков общим объёмом 756,1 миллиона литров.
Единственным фактором, который объясняет такой повышенный спрос на алкоголь в Казахстане, является резкое увеличение числа покупателей, притом именно тех, кто пьёт водку и коньяк в больших объёмах, чем казахстанцы. Такими людьми могут быть россияне, приехавшие в страну за две волны миграции. Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, россияне пьют почти в два раза больше, чем казахстанцы (расчёт по потреблению на душу населения).
Численность взрослых, экономически активных россиян, приезжавших в Казахстан в течение 2022 года, была немалой. Как мы уже писали, по данным
Министерства внутренних дел РК, число российских граждан, обращавшихся в госорганы Казахстана за госуслугой по оформлению ИИН, за 2022 год превысило 733,7 тыс. человек. И это без учёта тех, кто приезжал в Казахстан на срок менее трёх месяцев и не пытался оформлять ИИН, открывать банковские карты или искать работу.
Ни по одному из видов алкогольных напитков Казахстан самостоятельно полностью не закрывает потребности внутреннего рынка. Самые близкие к идеалу значения — у производителей шампанского. Они выпускают 96,4% общего объёма праздничного напитка, и лишь 3,6% импортируется.
Пивовары тоже близки к полному импортозамещению: собственное производство пива составляет 92,4%, импорт — 7,6%.
Высокие показатели и у ликёро-водочных предприятий. Они производят 84,8% всех реализуемых в стране ликёров и водки, а 15,2% составляет импортная продукция. Экспорт этого товара тоже есть, но незначительный: всего 1,9%.
Возросший спрос на алкоголь в прошлом году был удовлетворён за счёт роста как производства, так и импорта. В 2022-м в стране произвели 121,1 млн литров крепких спиртных напитков, с плюсом почти вдвое (на 98,7%). Притом водки и ликёров было изготовлено сразу в 2,1 раза больше, а коньяка — на 83,7% больше, чем за 2021 год. Производственные показатели компаний, выпускающих пиво и шампанское, снизились.
Импорт наращивал поставки тоже в соответствии с главным трендом рынка — вслед за спросом. В целом за прошлый год в страну было ввезено 33,8 млн литров крепкого алкоголя (плюс 52,5%). Почти половину из этого объёма составила водка (14 млн литров, плюс 45,4%).
На фоне колоссального роста потребления, а заодно и галопирующей инфляции, резко подскочили и цены на спиртное. В среднем алкогольные напитки за январь–декабрь 2022 года стали дороже на 14,8%, в то время как в предыдущие годы индекс потребительских цен на такие товары варьировался в пределах 7%–10%.
Сильнее всего подорожало пиво: на 18,9%. На втором месте по росту цен водка: "огненная вода" стала дороже на 13,8%. Вино в сравнении с ними прибавило в цене не так сильно: плюс 11,6%.
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