Продажи соли на внутреннем рынке Казахстана выросли сразу на 71%

Объём производства соли в мире за 2023 год, по данным геологической службы США, составил 273,8 млн тонн — на 0,7% больше, чем за 2022-й, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom.

Крупнейший производитель соли — Китай: 53 млн тонн за 2023 год — на 1,9% меньше, впрочем, чем годом ранее. Следом идут США и Индия: 41 млн и 30 млн тонн соответственно. На тройку ведущих стран совокупно приходится почти половина всего производства соли в мире.

В соседней с Казахстаном России за 2023 год произвели 7 млн тонн соли — сразу на 12,5% меньше, чем за 2022-й. По объёму производства соли РФ замыкает топ-10 в мире.

Объём добычи соли в Казахстане за 2023 год составил 1,8 млн тонн — сразу на 13,4% больше по сравнению с 2022-м. При этом годом ранее рост достигал 39,5%.

За январь–апрель текущего года в стране добыли 340,7 тыс. тонн соли — на 17,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Две трети объёма добытой соли пришлось на Кызылординскую область, где было добыто 232,1 млн тонн. В регионе расположен крупнейший завод "Аралтуз", который производит пищевую, кормовую и техническую соль. Значительные объёмы также пришлись на Карагандинскую (43,9 тыс. тонн), Павлодарскую (23 тыс. тонн) и Атыраускую (18,4 тыс. тонн) области.

Отечественные заводы за январь–март 2024 года обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на соль на 96,2%. Производство в этом периоде выросло за год на 18%, а импорт увеличился на 16,3%, составив, однако, лишь 13,3 тыс. тонн.

Более половины имеющихся ресурсов соли уходит на экспорт: 179,9 тыс. тонн за январь–март текущего года — на 8,9% меньше, чем за январь–март 2023-го. Для сравнения: годом ранее доля экспорта составляла 66,3%. Объём реализации соли на внутреннем рынке за год вырос сразу на 70,7%, достигнув 171,2 тыс. тонн.

По итогам апреля текущего года цены на поваренную соль (кроме соли товарной категории "экстра") показали рост на 3% за год. Годом ранее наблюдалось удорожание сразу на 9,2%.

Средняя розничная стоимость килограмма соли (кроме соли товарной категории "экстра") по итогам апреля текущего года составила 65 тг. Среди крупных городов РК дороже всего соль стоила в Усть-Каменогорске (85 тг за кг). Следом идут Талдыкорган, Астана и Караганда: 81, 80 и 79 тг соответственно.

Дешевле всего соль обходилась жителям Актобе: 47 тг за кг — почти в 2 раза дешевле, чем в Усть-Каменогорске. Следом идут Шымкент (51 тг), а также Туркестан и Кызылорда (по 53 тг в каждом из городов).