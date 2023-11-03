Продажи алкоголя выросли в Казахстане

В 2022 в Казахстане было продано алкоголя на 511,7 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB Powered by FCBK.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в 2022 году розничные продажи алкоголя составили 511,7 миллиарда тенге. Это на 37% (138 миллиардов тенге) больше, чем годом ранее, а также представляет собой максимум за последние 10 лет.

Выходит, что каждый казахстанец старше 20 лет в 2022 году в среднем потратил на алкоголь 40,9 тысячи тенге.

Как отмечают аналитики канала, практически ежегодно растут цены на алкоголь. И говорить, что казахстанцы много тратят на горячительные напитки, нельзя, так как статистика никак не учитывает даже инфляцию.