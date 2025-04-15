Продажа сгоревших деревьев: Министр экологии объяснил, куда пойдут средства
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Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве прокомментировал продажу сгоревших деревьев во время пожара в области Абай, передает BaigeNews.kz.
Министр пояснил, что средства идут на улучшение оснащения лесохозяйств.
"Мы набираем большое количество сотрудников для работы в лесной отрасли, в том числе на предприятиях.
Средства идут на выплату заработной платы, приобретение запчастей, уплату налогов. Маржа, скажем так, там невысокая, но, тем не менее, эти деньги всегда нужны в хозяйстве, мы направляем их на развитие", - сказал министр.
Он уточнил, что аукционы проводятся не на продажу древесины, а на закрепление участков гарей для их последующей разработки.
По его словам, на сегодняшний день на площади 63 тысяч гектаров на корню находится около 6 миллионов кубометров леса. При этом он уточнил, что из этого объема лишь 10–15% составляет деловая древесина.
Остальное — это в основном мелкотоварная, неликвидная древесина, не пригодная для использования в качестве строительного материала. Соответственно, спрос на неё низкий, сказал министр.
Ранее в МЧС заявили, что прогнозируют повышенные риски пожарной опасности.
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