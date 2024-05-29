Продажа Qazaq Аir иностранцам: какие бенефиты получит Казахстан

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах мажилиса рассказал, что даст Казахстану продажа авиакомпании Qazaq Аir иностранному инвестору, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы привлекаем очень хорошего международного игрока, это группа компаний Vietjet, которая уже имеет 184 борта. И у этой компании несколько обязательств. Первое - полностью покрыть долг компании Qazaq Аir в сумме 38 млрд тенге. Второе - самое главное обязательство - это дополнительно поставить 20 бортов, которые будут зарегистрированы в Казахстане. Это обязательство, но в целом компания планирует поставить в Казахстан 50 бортов. Для сравнения, Эйр Астана, которая у нас 23 года на рынке существует, у них за все это время 50 бортов. То есть, в течение 5 лет в Казахстан прибудет дополнительно новых 50 бортов. Это в сумме инвестиций не менее 5 млрд", - сказал Марат Карабаев.

При этом, по его словам, будут не только внутренние, но и международные рейсы.

"Это наша переговорная позиция, мы даем доступ к нашему рынку и к международному рынку. Дополнительно обсуждаем именно с компанией с инвестором вопрос предоставления аэропортов. То есть 50 бортов, должен быть соответствующий аэропорт, где будут они разрешены в собственности. И мы обсуждаем несколько аэропортов с условием, что в аэропорт будут вложены дополнительные инвестиции. То есть, это аэровокзальный комплекс, это новые рабочие места, это в том числе, вопрос обсуждает взлетно-посадочной полосы.

С компанией Vietjet мы обсуждаем несколько аэропортов. Я уже озвучил Актобе, компания проявляет интерес и к другим аэропортам, в том числе, Туркестан, Кызылорда, Восточный Казахстан. Это наша переговорная позиция. Окончательное решение будет дополнительно сообщено. А что касается других инвесторов, есть инвесторы, которые интересуются нашими аэропортами из Турецкой Республики, Вьетнама, Сингапура, в том числе, из РФ, а также ряда других стран, в том числе, европейских", - резюмировал Карабаев.