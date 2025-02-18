В Казахстане продолжается передача стратегических активов в руки иностранных инвесторов. Недавние сделки по продаже Qazaq Air вьетнамской Sovico Group и Tele2 катарской компании Power International Holding вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, власти обещают масштабные инвестиции, модернизацию и улучшение качества услуг. С другой – звучат вопросы о национальной безопасности, контроле над критически важной инфраструктурой и возможных долгосрочных последствиях. Что даст Казахстану передача этих активов, в чем выгоды и возможные риски, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Qazaq Air: новые самолеты или геополитические риски?

В мае 2024 года стало известно, что вьетнамская Sovico Group намерена приобрести казахстанскую Qazaq Air. В рамках сделки инвестор обязуется в течение пяти лет поставить в страну не менее 20 самолетов Boeing 737-Max8 и Airbus A320/321. Однако, как стало известно в октябре 2024 года, процесс задерживается из-за геополитических рисков и необходимости дополнительного анализа макроэкономической среды.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев отмечал, что Vietjet, входящая в Sovico Group, имеет долгосрочные обязательства. В частности, она берет на себя погашение долга Qazaq Air в размере 38 млрд тенге, а также регистрацию дополнительных 50 воздушных судов в Казахстане. Это крупнейшая инвестиция в авиационную отрасль страны, сопоставимая с флотом Air Astana, накопленным за 23 года.

Qazaq Air была создана как лоукостер и с самого начала получала значительные субсидии. Однако, по словам финансового аналитика Расула Рысмамбетова, управленческие и финансовые просчеты привели к накоплению многомиллиардных долгов. Среди ключевых факторов, которые осложнили работу компании, он выделяет ослабление тенге, рост цен на топливо, чрезмерную инфраструктурную нагрузку.

Аналитик считает, что приватизация авиакомпании стала частью стратегии по сокращению непрофильных активов "Самрук-Казына". Однако, по мнению эксперта, продажа актива именно вьетнамской стороне была неожиданным шагом.

"Удивительно, что компания продана вьетнамскому инвестору. Ведь ранее были обращения со стороны России о возможности использования Qazaq Air для внутренних рейсов на территории РФ. Однако в условиях санкций этот вариант был маловероятен", – отмечает финансовый аналитик.

В целом Рысмамбетов считает сделку весьма успешной.

С ним согласен и финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Он отмечает, что основной фактор подобных сделок – это необходимость привлечения инвестиций.

"Qazaq Air находился в продаже, если мне не изменяет память, около двух или трёх лет. Главный экономический эффект от таких сделок для Казахстана – это приток инвестиций. Внутренние покупатели не хотели вкладывать деньги в развитие этих компаний, поэтому иностранный инвестор – это однозначно позитивное решение", – отмечает аналитик.

Эксперт также подчеркнул, что в инвестиционных соглашениях всегда чётко прописаны обязательства покупателя.

"Когда инвестор приходит, он подписывает договор, согласно которому обязуется вкладывать определённую сумму, поддерживать инфраструктуру и выполнять другие условия. В этом плане разницы между местным и иностранным владельцем нет – ответственность одинаковая. Более того, в случае с Qazaq Air в качестве инвестора пришёл вьетнамский авиаперевозчик, который имеет значительный опыт в отрасли. В Казахстане же, помимо Skat и Air Astana, подобных крупных игроков нет. Поэтому это даже плюс", – объясняет Чеботарев.

Как это повлияет на рынок авиаперевозок?

Расул Рысмамбетов в свою очередь отметил, что при соблюдении вьетнамской стороной инвестиционных обязательств Казахстан может получить расширенный авиапарк и улучшенную инфраструктуру. Это потенциально приведет к снижению цен на билеты. Более того, вьетнамские инвесторы могут развивать карго-направление, что повысит конкурентоспособность Казахстана в сфере грузоперевозок.

"Своя грузовая авиакомпания может стать брендом Казахстана. И неважно кто ей управляет, вьетнамцы или казахстанцы", – считает Рысмамбетов.

Также эксперт не исключает, что новый владелец сосредоточится на международных направлениях. Это, по его словам, как раз то, чего не хватает Казахстану на данный момент.

Экономист Бауыржан Искаков отмечает, что каждый иностранный инвестор приносит с собой в страну новые технологии и передовой бизнес-опыт. В случае с Qazaq Air эксперт ожидает, что повысится качество оказываемых пассажирам услуг.

С другой стороны, такие сделки будут способствовать укреплению международных экономических связей. Потому что, имея экономические связи с этими государствами, Казахстан получает возможность экспортировать им свои товары и услуги.

Продажа Tele2: цифровой рывок или потеря контроля?

В феврале 2025 года в рамках визита президента Казахстана в Катар было подписано соглашение о продаже ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" катарской компании Power International Holding. Сделка оценивается в 1,1 млрд долларов, а новые владельцы обещают значительные инвестиции в цифровую инфраструктуру, включая развертывание 5G.

Приход нового игрока на рынок телекоммуникаций, по мнению аналитика Андрея Чеботарева, является крайне важным для развития отрасли.

"Сейчас в Казахстане фактически два крупных оператора – Beeline и Казахтелеком. Появление третьего игрока создаст конкуренцию, а без неё нет развития. Я надеюсь, что Теле2 сможет стать тем самым катализатором, который простимулирует рынок и улучшит услуги связи для потребителей", – заявил эксперт.

Расул Рысмамбетов связывает продажу Теле2 катарским инвесторам с попыткой регулирования монополизации рынка. Однако он задается вопросом, почему актив не был предложен местным инвесторам.

"Почему местным не продали? Ну, может быть, местные не хотели покупать, сложно ответить на этот вопрос. Почему катарцам? Катарцы активно скупают перспективные активы по всему миру. Вероятно, их заинтересовала стабильность казахстанского телеком-рынка", – комментирует финансист.

Расул Рысмамбетов предупреждает, что передача активов в руки иностранного инвестора может повлиять на вопросы кибербезопасности и контроля над персональными данными граждан.

"Конечно, есть риски, что мы отдаем иностранцам авиаперевозки и связь, которая в том числе и может быть секретной. Значит, по идее, все правительственные учреждения должны отказаться от услуг Теле2 для начала...", – сказал он.

В то же время катарские инвесторы известны тем, что привлекают опытных международных менеджеров для развития своих активов. Если они сохранят действующую политику компании, серьезных потрясений для абонентов не ожидается.

"Насколько я знаю катарских инвесторов, вижу, как они в Великобританию вкладываются. Это не значит, что к нам приедут катарские телеком-менеджеры и будут управлять. Катарцы обычно, если вкладываются, то приглашают других иностранных успешных менеджеров, которые начинают работать. Главное, чтобы не было демпинга (искусственного занижения стоимости – прим. авт.). У нас и так дешевые цены. Я думаю, что можно поработать, потому что если рынок перестает быть монопольным, значит можно с ним работать", – сказал эксперт.

Возможные риски

Экономист Бауржан Искаков видит целый ряд рисков в подобных сделках. В первую очередь, это потеря контроля над стратегически важными секторами экономики. Передача крупных компаний в руки иностранных инвесторов может снизить способность государства влиять на ключевые отрасли, отмечает он.

Еще одной угрозой, по его словам, является возможный отток капитала. Если прибыль компаний будет выводиться за границу в виде дивидендов, это приведет к снижению финансовых потоков внутри страны и ослаблению экономической базы.

"Кроме того, снижение конкуренции на внутреннем рынке может привести к росту цен и ухудшению качества услуг. Если иностранные компании получат монопольное положение, это скажется на потребителях и общей рыночной динамике", – сказал Искаков.

Социальные последствия также не исключены. Иностранные инвесторы могут оптимизировать бизнес, что потенциально приведет к сокращению рабочих мест. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на уровне занятости и усилить социальную нестабильность.

Казахстану нужно агентство стратегических активов

У Андрея Чеботарева своя точка зрения на возможную потерю контроля над стратегическими предприятиями.

"Если мы действительно рыночная экономика, то частный сектор должен развиваться во всех отраслях. Да, в Китае ключевые сферы контролируются государством, но Казахстан выбрал другой путь. Указ о либерализации экономики прямо говорит о том, что страна придерживается принципов рыночной системы. Кроме того, предприятия остаются в Казахстане, продолжают платить налоги и обеспечивать рабочие места", – подчеркнул он.

По его мнению, опасения насчёт продажи активов иностранцам необоснованны.

"Инвесторы связаны контрактами, а рынок Казахстана понятен, прозрачен и привлекателен для вложений. Приход иностранных компаний – это не потеря контроля, а возможность для дальнейшего развития и модернизации отраслей", – сказал аналитик.

Он добавил, что все критически важные объекты останутся под контролем государства, а законодательные механизмы обеспечат защиту национальных интересов.

Расул Рысмамбетов подчеркивает, что без четкого контроля Казахстан может потерять влияние на критически важные предприятия. В прошлом Казахстан уже сталкивался с проблемами приватизации, когда позднее приходилось выкупать активы по завышенной цене. Чтобы избежать повторения таких ситуаций, эксперт предлагает создать агентство стратегических активов, которое будет отслеживать влияние иностранных инвесторов, оценивать риски потери контроля над инфраструктурой, определять условия приватизации для защиты государственных интересов.

"Это очень важно. В свое время американцы отказались от китайских чипов из-за риска утечки информации. Например, это телекомоборудование Huawei и ZTE. Может быть, нам тоже нужно будет пересмотреть. Нам нужен специальный орган. Это не КНБ и не Минцифры. Это должен быть орган, который гибридно понимает стратегические риски. Потому что мы сейчас в "угаре" приватизации можем продать что-то очень важное", – сказал Расул Рысмамбетов.

Бауыржан Искаков также считает, что государственные органы должны четко регулировать процесс приватизации. Необходимо заключать соглашения, гарантирующие сохранение рабочих мест и контроль над стратегическими секторами экономики. Только при соблюдении этих условий можно снизить негативные последствия и извлечь максимальную выгоду от привлечения иностранных инвесторов.