В соцсетях появились сообщения о том, что Казпочта якобы занимается продажей "потерянных посылок" по низкой цене. В компании прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Эта информация не соответствует действительности. Казпочта возвращает отправителю посылки с некорректно указанным адресом. Просим вас не доверять таким сообщениям и не предоставлять свои личные данные. Если вы заметили подобные сообщения или столкнулись с подозрительными ссылками, немедленно свяжитесь с нашим официальным контакт-центром: 1499", - заявили в компании.