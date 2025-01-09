  • 9 Января, 18:16
  • BAIGENEWS

Продажа потерянных посылок по низкой цене: В Казпочте сделали заявление

В компании заверили, что возвращают отправления с некорректными адресами.

Сегодня, 16:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Продажа потерянных посылок по низкой цене: В Казпочте сделали заявление Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
319

В соцсетях появились сообщения о том, что Казпочта якобы занимается продажей "потерянных посылок" по низкой цене. В компании прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Эта информация не соответствует действительности. Казпочта возвращает отправителю посылки с некорректно указанным адресом. Просим вас не доверять таким сообщениям и не предоставлять свои личные данные. Если вы заметили подобные сообщения или столкнулись с подозрительными ссылками, немедленно свяжитесь с нашим официальным контакт-центром: 1499", - заявили в компании.

Самое читаемое

Наверх