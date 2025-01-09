Продажа потерянных посылок по низкой цене: В Казпочте сделали заявление
В компании заверили, что возвращают отправления с некорректными адресами.
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
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В соцсетях появились сообщения о том, что Казпочта якобы занимается продажей "потерянных посылок" по низкой цене. В компании прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.
"Эта информация не соответствует действительности. Казпочта возвращает отправителю посылки с некорректно указанным адресом. Просим вас не доверять таким сообщениям и не предоставлять свои личные данные. Если вы заметили подобные сообщения или столкнулись с подозрительными ссылками, немедленно свяжитесь с нашим официальным контакт-центром: 1499", - заявили в компании.