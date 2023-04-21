Продажа коллекционных монет BÚRKIT и KÓSHPENDI SADAǴY стартует в Казахстане

Фото: Нацбанк РК

Нацбанк Казахстана сообщил о начале продаж через интернет-магазин коллекционных монет BÚRKIT из серии "Культовые животные – тотемы кочевников" и KÓSHPENDI SADAǴY из серии монет "Сокровища степи", передаёт BaigeNews.kz.

Купить монеты можно будет c 24 апреля.

Коллекционные монеты BÚRKIT изготовлены из серебра 925 пробы с золочением. Их масса 31,1 грамма, диаметр 38,61 миллиметра. Есть вставка из бриллианта диаметром 1 миллиметр. Номинал 500 тенге, тираж - 5 000 штук.

Такие же монеты выполнены из сплава мельхиор с золочением, массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра, номиналом 200 тенге. Тираж 10 000 штук.

И просто из мельхиора. Масса монеты 11,17 грамма, диаметр 31 миллиметр, номинал 100 тенге, тираж 30 000 штук.

Коллекционные монеты KÓSHPENDI SADAǴY изготовлены из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук.