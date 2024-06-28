Продажа доли АНПЗ китайской компании: что говорят в "КазМунайГазе"

В нацкомпании "КазМунайГаз" прокомментировали публикации о возможной продаже 50 процентов доли в АНПЗ компании Sinopec, передаёт BaigeNews.kz.

"АО НК "КазМунайГаз" не подтверждает намерение о продаже 50 процентов доли участия в Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) компании Sinopec (КНР). В ходе прошедшего 12 июня рабочего визита делегации специалистов Sinopec на АНПЗ компании обменялись опытом и рекомендациями по вопросам повышения операционной эффективности завода, с учётом того, что компания Sinopec ранее участвовала в реализации Комплекса производства ароматических углеводородов (2010-2016 гг.) и Комплекса глубокой переработки нефти (2010-2016 гг.) Атырауского НПЗ. Возможность продажи доли участия КМГ не обсуждалась", - сказано в официальном сообщении.

В КМГ также не подтвердили направление запросов и получение каких-либо предложений по продаже и стоимости доли участия в Атырауском нефтеперерабатывающем заводе от Sinopec.