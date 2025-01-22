Продавца зарезали в магазине в Сарани
Подозреваемого ищут.
Вчера, 22:40
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Вчера, 22:40Вчера, 22:40
191Фото: baigenews.kz
В одном из магазинов города-спутника Караганды Сарани зарезали 27-летнего продавца. Видео с камер наблюдения распространяют в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции региона, по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело.
"На установление и задержание подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Создана следственно-оперативная группа. Проводятся розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняют", - сказано в сообщении.
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