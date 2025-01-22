  • 23 Января, 00:01
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Продавца зарезали в магазине в Сарани

Подозреваемого ищут.

Вчера, 22:40
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 22:40
Вчера, 22:40
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Фото: baigenews.kz

В одном из магазинов города-спутника Караганды Сарани зарезали 27-летнего продавца. Видео с камер наблюдения распространяют в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело.

"На установление и задержание подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Создана следственно-оперативная группа. Проводятся розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняют", - сказано в сообщении.

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