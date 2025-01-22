В одном из магазинов города-спутника Караганды Сарани зарезали 27-летнего продавца. Видео с камер наблюдения распространяют в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело.