Продавщицу ударили кирпичом из-за 20 тысяч тенге в ЗКО
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В Уральске произошло нападение на продавщицу. Злоумышленники вынесли из продуктового магазина 20 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz
Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, сотрудники криминальной полиции Уральска задержали грабителя "по горячим следам".
"Всё произошло в одночасье", — вспоминает продавщица продуктового магазина расположенного по улице Завокзальный тупик.
Ближе к вечеру в магазин зашёл молодой парень и начал спрашивать продукты, перечислив то что ему нужно. Продавщица поинтересовалась нужен ли ему пакет. Когда она наклонилась за пакетом, парень ударил её в затылок обломком от кирпича, женщина упала на витрину а затем на пол. Затем злоумышленник схватил свою жертву за волосы и потребовал деньги. Забрав выручку в 20 тысяч тенге, грабитель скрылся с места преступления.
Продавщица обратилась в полицию.
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Стражи порядка разыскали подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый житель Уральска. Задержанный водворён в изолятор временного содержания. В отношении него начато досудебное расследование по статье УК РК "Грабёж".
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