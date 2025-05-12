В Атбасаре продавца обманула неизвестная женщина, предложив провести обряд "очищения" от сглаза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам пострадавшей, к ней в магазин зашла незнакомка и, осмотрев товар, внезапно заявила, что на женщине якобы порча. Чтобы "снять сглаз", она предложила провести некий ритуал с водой, потребовав за это около 50 тысяч тенге.

У продавца не оказалось всей суммы, и она отдала часть деньгами, остальное — товаром из магазина. Уже после того, как женщина ушла, пострадавшая поняла, что её обманули. Она отметила, что во время обряда чувствовала себя как будто в трансе и не до конца осознавала, что происходит.

Полиция начала досудебное расследование. Стражи порядка призывают граждан не верить людям, которые предлагают сомнительные "обряды", особенно если за это требуют деньги. В случае подобных ситуаций советуют немедленно обращаться в полицию по номеру 102.