Продававших должность акима за 1,5 миллиона долларов осудили в Астане

В Астане осуждены обвиняемые в мошенничестве, которые обещали потерпевшим за вознаграждение назначить на должность акима Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда столицы.

Қ., Б., Т., Б., М., представляясь высокопоставленными чиновниками, обещали одному из потерпевших назначить его на должность акима Актобе за 500 000 долларов, а второму потерпевшему - на ту же должность за 1,5 миллиона долларов.

"В первом случае осуждённые завладели деньгами потерпевшего на сумму 260 тысяч долларов, а во втором случае потерпевший, поняв, что его хотят обмануть, обратился в правоохранительные органы, и при передаче муляжа денег в размере 28 миллионов тенге подсудимые были задержаны", - указывается в сообщении.

Прокурор просил назначить подсудимому Қ. - 6 лет 8 месяцев, подсудимым Б., Б. - по 8 лет лишения свободы, подсудимому Т. - 5 лет лишения свободы, а подсудимому М. - 5 лет лишения свободы условно.

Суд назначил Қ. лишение свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, подсудимому Б. - 7 лет лишения свободы, подсудимому Б. - 6 лет лишения свободы. Подсудимым Т. и М. суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, при этом М. будет отбывать наказание условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.