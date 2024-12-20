Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами 6 потерпевших - жителей г.Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге", - говорится в сообщении надзорного органа.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.



Отметим, в апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.



В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.



К слову, за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.