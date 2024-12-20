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"Продававшего" авто из Кореи афериста экстрадировали из России

Подозреваемый в особо крупном мошенничестве находился в международном розыске.

Сегодня, 09:57
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"Продававшего" авто из Кореи афериста экстрадировали из России Сегодня, 09:57
Сегодня, 09:57
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Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz

"Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами 6 потерпевших - жителей г.Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге", - говорится в сообщении надзорного органа. 

После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
 
Отметим, в апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.
 
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
 
К слову, за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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