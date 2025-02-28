В Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который пытался продать львёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Его обвиняли по части 1 статьи 339 - "Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных".

В суде установлено, что пенсионер в октябре 2024 года приобрёл у незнакомого лица детёныша льва и незаконно содержал его по месту своего жительства, далее незаконно транспортировал его с целью продажи из Сарыагашского района Туркестанской области в Шымкент.

Подсудимый полностью признал вину, просил учесть его пенсионный возраст и назначить наказание в виде штрафа.

Судом, Ж. признан виновным и оштрафован на 1 107 600 тенге с лишением права заниматься деятельностью по содержанию животных сроком на один год.