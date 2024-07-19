Продававшего липовые турпутёвки агента ищут в Акмолинской области

Мошенничество с туристической путевкой расследуют акмолинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Неприятная история при планировании летнего отдыха за границей произошла с жительницей Косшы. В июле акмолинка в соцсети наткнулась на страничку по продаже туров. Нашла подходящий для себя вариант. Путёвки в Турцию для семьи обошлись в 1,3 миллиона тенге. В тот же день заявительница удалённо оплатила их, а продавец сообщила, документы поступят на электронную почту клиентки в течение суток.

Однако ни билетов, ни возврата средств акмолинка не дождалась. С заявлением о мошенничестве женщина обратилась в отдел полиции Косшы.

По данному факту начато досудебное расследование, а в качестве вещественных доказательств изъяты переписка и квитанции об оплате.





