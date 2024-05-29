Продавали наркотики через соцсети: суд закрыл восемь интернет-ресурсов в Алматы
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Райсуд №2 Алмалинского района г.Алматы прекратил деятельность интернет-ресурсов, распространяющих наркотические средства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
"Установлено, что через ряд страниц в мессенджере "Telegram" и в соцсети "Instagram" распространялись ссылки на сайты, где посредством СМС можно приобрести наркотические средства.
Интернет-ресурс с инструкциями по приобретению описывал их характеристики, преимущества, недостатки и другие свойства. Более того, предлагали возможность закладки наркотиков и психотропных веществ и их аналогов потребителям на территории республики, что, по сути, является анонимной и легальной продажей наркотиков без физического контакта продавца и покупателя", - говорится в сообщении.
Суд по иску уполномоченного органа признал незаконным распространение информации на данных интернет-ресурсах, их деятельность прекращена.
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