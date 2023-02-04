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iagorod.kz Сегодня, 22:54
169
Сегодня, 22:54
169
Фото: iagorod.kz

Продать своих маленьких детей решила жительница ЗКО

В Атырау задержана 32-летняя жительница ЗКО за продажу своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ақ жайық".

Как сообщает издание, покупателей женщина искала и находила сама. Полиция подозревает её в продаже двоих детей в возрасте года и двух лет, за какую сумму – пока неизвестно.  

Полиция начала досудебное расследование по  статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними". 

Напомним, в Казахстане это не первый случай торговли детьми. К примеру, в прошлом году в Шымкенте многодетная мать продала годовалого сына за миллион тенге.

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#ЗКО #торговля детьми
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:54
169
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