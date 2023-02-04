Продать своих маленьких детей решила жительница ЗКО

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В Атырау задержана 32-летняя жительница ЗКО за продажу своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ақ жайық".

Как сообщает издание, покупателей женщина искала и находила сама. Полиция подозревает её в продаже двоих детей в возрасте года и двух лет, за какую сумму – пока неизвестно.

Полиция начала досудебное расследование по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".

Напомним, в Казахстане это не первый случай торговли детьми. К примеру, в прошлом году в Шымкенте многодетная мать продала годовалого сына за миллион тенге.